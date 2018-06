#DESTRANDHELDEN houden kust proper deze zomer 21 juni 2018

02u41 0 Oostende Deze zomer organiseren de Proper Strand Lopers elke avond een opruimsessie op het strand tussen de Westelijke Strekdam en het Kursaal Oostende. De activiteit krijgt de naam #DESTRANDHELDEN.

De actie is een proefproject dat loopt van 30 juni tot 2 september. Initiatiefnemer van het project is Kevin Pierloot van Proper Strand Lopers. "Propere stranden zijn om veel redenen belangrijk. In de eerste plaats om de zee netjes te houden. We hebben intussen al 4.200 actieve leden in de Facebookgroep, die regelmatig posten welk afval ze ruimen op de stranden. Met deze actie willen we nog meer mensen bereiken en vooral sensibiliseren", licht Kevin toe. Om de opruimactie uit te voeren rekent de organisatie op vrijwilligers die zich telkens kunnen vrijmaken om 20 uur. Wie deelneemt aan de opruimactie, kan daarna kiezen uit drie organisaties waarvoor hij zich inzet. Op het eind van de zomer wordt 15.000 euro verdeeld over de organisaties.





Het gaat om Het Blauwe Kruis van de Kust, Horizon Educatief en Klein Verhaal. De opruimactie start telkens aan een speciaal ingerichte strandcabine ter hoogte van de Westelijke Strekdam. De stad Oostende voorziet het opruimmateriaal voor de actie en plaatst grote verzamelcontainers.





(LBB)