"Deelnemersveld internationaler dan ooit" MINDERVALIDE RENNERS UIT 38 LANDEN OP 3DE EDITIE WERELDBEKER BART BOTERMAN

04 mei 2018

02u38 0 Oostende In Oostende is gisteren het startschot gegeven van de derde editie van de UCI Paracycling World Road Cup. Vier dagen lang scheuren topwielrenners met een beperking er door de straten. Met 380 deelnemers uit 38 verschillende landen kleurt het evenement internationaler dan ooit.

De UCI Paracycling Road World Cup is na het WK en de Paralympische Spelen de belangrijkste competitie binnen het wielrennen voor mindervaliden. Een jaar lang was de organisatie bezig met de voorbereiding, al zag het er maandagavond even niet goed uit. Hevige windstoten bliezen 20 van de 35 tenten uit het rennersdorp stuk.





"Er ging kostbare tijd verloren en het was alle hens aan dek. Maar dankzij de extra inzet van onze 130 vrijwilligers en de goodwill van de tentenleverancier is alles toch nog goed gekomen. Ook fietsen van de Italiaanse delegatie raakten beschadigd, maar hun mecaniciens hebben de schade zelf kunnen repareren", weet organisator Robert Declercq.





Het deelnemersveld is dit jaar internationaler dan ooit. "Vorig jaar stonden 325 renners uit 30 landen aan de start. Dit jaar hebben we een deelnemersveld van 380 renners uit 38 landen. De sporters komen terug omdat ze tevreden zijn over het parcours, de organisatie en de accommodatie. Andere landen pikken die commentaren op en sturen zelf ook een delegatie. Zo wordt Oostende in de schijnwerpers gezet als internationale, sportieve en ook toegankelijke stad", aldus organisator Declercq. In 2020 organiseert Oostende zelfs het WK Paracycling.





Hij vertrouwt op een nog grotere opkomst aan toeschouwers dan de vorige jaren. "Meer deelnemende landen zorgt voor meer meereizende fans, supportersclubs en omkadering. Ook Oostendenaars en Mariakerkenaars hebben de vorige edities al ondervonden dat paracycling spectaculairder is dan een reguliere wielerwedstrijd. Daarom verwachten we een nog groter aantal toeschouwers, zeker met de goede weersvoorspellingen."





Economie pikt graantje mee

Ook de lokale economie pikt zijn graantje mee. "Voor de catering doen we een beroep op lokale handelaars en voor de accommodatie werken we samen met verschillende Oostendse hotels. Horecazaken zullen ongetwijfeld meer volk over de vloer krijgen. Volgens mij is dit evenement positief voor de hele stad", besluit Declercq. Gisteren stond net zoals vandaag een individuele tijdrit over de Zeedijk, de Kustbaan en verschillende straten in Mariakerke op het programma. Dat lokte honderden toeschouwers. Dit weekend volgen de wegritten over onder meer de Nieuwpoortsesteenweg en de Duinkerkseweg. Hoewel op verschillende plaatsen doorgang is voorzien met behulp van seingevers, is het af te raden zich met de wagen rond het parcours te begeven wegens verkeershinder.