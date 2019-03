‘De Ideale Wereld’ komt twee weken lang naar Oostende Timmy Van Assche

15 maart 2019

00u49 0 Oostende Het satirische nieuwsprogramma De Ideale Wereld zal voor het eerst in haar zes jaar op locatie uitzenden. Upstairs Hotel in de Hertstraat vormt het decor.

Gewoonten maken oud, dachten ze op de redactie van ‘De Ideale Wereld’ en daarom zal het humoristische praat- en duidingsprogramma deze paasvakantie niet vanuit zijn vertrouwde studio in Vilvoorde uitzenden. Wel zal Upstairs Hotel de uitvalsbasis in Oostende vormen. Op 9, 11, 16 en 18 april resideren presentator Jan Jaap van der Wal en zijn sidekicks op een steenworp van strand en zee. “En met wat geluk resulteert dat in een fraai in beeld gebracht spektakel dat illustere voorgangers als ‘Met Mike In Zee’ en ‘Coupe Margriet’ zal doen verbleken”, knipogen ze. “De fundamenten van ‘De Ideale Wereld’ blijven onaangetast, maar alles zal de zee ademen: de generiek, de filmpjes, de studio. Dé nieuwigheid zal zich links van Jan Jaap bevinden. Het zitje daar wordt een zetel, en dat kan van alles betekenen, van meer gasten tot meer gasten in ongemakkelijke houdingen.” Benieuwd? Schrijf je dan zeker in om in het publiek te zitten, want de opnames in Oostende zijn geheel gratis. Meer info: www.diwaanzee.be

Ook valt te horen dat de ploeg van DIW al een tijdje op zoek was naar een gepaste locatie en dat Oostende goed aansluit bij het format. Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) heeft er alvast zin in. “Oostende is bezig aan een opmars op alle vlakken. Steeds meer mensen vinden de weg naar onze prachtige stad aan zee. Met de nieuwe bestuursploeg willen we onze stad ook voor jongeren aantrekkelijker maken. Dat een programma als ‘De Ideale Wereld’ twee weken van Oostende zijn thuisbasis maakt, past perfect in dit plaatje en toont aan dat we op de goede weg zijn.”