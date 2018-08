"Dat krijg je met slecht beheerde sluizen" DUIZENDEN VISSEN STERVEN DOOR ZUURSTOFTEKORT IN SPUIKOM BART BOTERMAN

02u33 0 Oostende Een waar slagveld gisteren aan de oevers van de Spuikom. Duizenden vissen lagen er te rotten. Zuurstoftekort. Volgens oesterkweker Jacky Puystjens omdat er te veel rioolwater in de Spuikom is terechtgekomen. "Zonder een grote investering in de sluizen is het aquatisch milieu in de Spuikom ten dode opgeschreven. En mijn oesters ook."

Door zuurstoftekort stierven er duizenden vissen. Krabben kwamen massaal het water uit en duizenden palingen begaven zich naar de oppervlakte. De brandweer en civiele bescherming moesten ter plaatse komen om de dode vissen uit het water te halen. Volgens Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) staat het zuurstofpeil in de Spuikom nagenoeg op nul. "Bassins waar weinig vers zeewater in terechtkomt, zoals de Spuikom, zijn extra kwetsbaar voor zuurstoftekort. In de zomer is er sowieso minder zuurstof in het water vanwege de hoge temperaturen. Door algenbloei neemt het zuurstofgehalte verder af. Volgens onze metingen zit er haast geen zuurstof meer in het water."





Huidirritatie

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) nam intussen stalen om te controleren of er giftige algen en bacteriën in de Spuikom zitten. Volgens het stadsbestuur van Oostende kregen enkele watersporters te kampen met irritaties aan de huid. Burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) besliste gisteren dan ook om de waterrecreatie en visserij tot nader order te verbieden. "Intussen voeren we via de sluizen vers water aan. Dat moet het zuurstofgehalte verhogen. Deze operatie zal zeker vier getijdencycli lang doorgaan", aldus de burgemeester.





Bruin sop

Volgens Jacky Puystjens, zaakvoerder van oesterkwekerij De Oesterput bij de Spuikom, is het probleem het gevolg van een slecht beheer van de sluizen. Hij hoopt dat zijn oesters het overleven. "De Spuikom krijgt weinig vers water omdat de afvoer van het water in de Spuikom voor schuim zorgt bij de bootjes aan de Royal Yachting Club Oostende. Bovendien hebben ze de sluizen opengezet na een overstort van de rioleringen. Het rioolwater kwam in de Spuikom terecht: het bruine sop was duidelijk zichtbaar. Het resultaat? Een massale algenbloei met desastreuze gevolgen." Volgens hem moet er een beter meetsysteem komen, met automatische sluisdeuren. "Want de sluiswachters werken nu 's nachts en kunnen niet zien welk water ze binnenhalen. Zonder een grote investering is het aquatisch milieu in de Spuikom ten dode opgeschreven."





Geen meetsysteem

De sluizen worden beheerd door de Vlaamse Waterweg NV in opdracht van eigenaar MDK, Maritieme Dienstverlening en Kust. "Er is inderdaad geen automatisch meetsysteem en de controle hangt af van de sluiswachters. In principe is er een verbod om de sluizen te bedienen bij overstort van rioleringen, maar wij weten niet in welke mate dat verbod wordt gehandhaafd", zegt woordvoerster Charlotte Devriendt. Bovendien zijn twee van de zes sluizen stuk. Gisteren werd er plots in allerijl dan toch nog aan die sluizen gewerkt. "Er is op dit moment wel een studie lopende voor een nieuwe stormkering. In die studie is ook het waterbeheer van de Spuikom opgenomen", voegt Devriendt nog toe. Maar die investering kan wel nog even op zich laten wachten.





