"Dankzij vinylfans houden we stand" LAATSTE PLATENZAAK VAN OOSTENDE VIERT 30STE VERJAARDAG TIMMY VAN ASSCHE

26 mei 2018

02u28 3 Oostende Platenzaak Compact Center blaast in juni dertig kaarsjes uit. Een straffe prestatie, want de online concurrentie is moordend. "Dankzij de klanten hopen we nog een hele tijd verder te doen", vertellen zaakvoerders Yves Deckmyn (57) en Ingrid Sanctorum (59).

HMV Megastore, Extrazone, Billboard en Free Record Shop zijn slechts enkele platenzaken die enkele jaren geleden de deuren hebben gesloten. Sindsdien pronkt nog één speciaalzaak op de Oostendse kaart: Compact Center in de Vindictivelaan 10. Tussen 1988 en 1999 werden er zelfs cd's verhuurd. Sleutel van het succes: een uniek aanbod rock, pop, metal, blues, jazz en film- en wereldmuziek. "Op een dag vind je de job van je leven. En voor je het goed en wel beseft zit je dertig jaar in je winkeltje", lacht Yves.





Generaties

"Het is zeker niet altijd gemakkelijk geweest. Aan concurrentie hebben we immers nooit gebrek gehad. Kijk, na de lancering van de cd werd de lp ten dode opgeschreven, terwijl net vinyl de laatste jaren terug in de lift zit. Wij hebben eerder dit jaar zelfs onze winkel herschikt en ons aanbod vinyl uitgebreid. Ook cd's vliegen vlotjes de deur uit. Om maar te zeggen: de fysieke muziekdrager werd al langer ten onrechte afgeschreven. Het aanbod blijft groot en elke maand zijn er tientallen leuke releases. De passie voor muziek pushte ons steeds verder. Het delen van die passie zorgde ervoor dat we kunnen rekenen op een loyaal publiek. Het is dankzij hen dat we het al zo lang uitzingen en hopelijk nog een hele tijd verder kunnen doen. Veel van onze jongere klanten hebben ouders met een grote collectie die grotendeels bij ons werd aangeschaft. Veel van onze kopers hebben voor het eerst met onze winkel kennisgemaakt toen ze nog in hun buggy zaten. Trouwens, ik merk dat jongeren, net als in mijn jeugdjaren, in het weekend samenkomen en elkaars platen beluisteren."





Verjaardagsfeest

De winkel ademt liefde voor muziek. Lokale bands kunnen hun nieuw werk in de shop aanbieden, er is de samenwerking met muziekclub De Zwerver en je kan er jaarlijks terecht op Record Store Day. De winkel mag ook optredens van onder meer The Van Jets, Piv Huvluv, The Black Cadillacs en The Delta Saints op zijn conto schrijven. "Op woensdag 6 juni, naar aanleiding van onze dertigste verjaardag, organiseren we een 'in store'-sessie. Niemand minder dan Marcus King komt langs voor een korte maar krachtige akoestische sessie. Dit 22-jarige, Amerikaanse gitaarfenomeen beschikt over een fantastische stem die het rauwe van Joe Cocker en het zachte van Ray Lamontagne combineert. Dezelfde avond kan je The Marcus King Band live aan het werk zien in De Zwerver, zonder twijfel een van de muzikale hoogtepunten van 2018. In de toekomst willen we uiteraard nog meer 'in store'-sessies gaan organiseren. Ik heb nog wel een paar namen op mijn verlanglijstje staan", knipoogt Yves.





Tickets (14 euro) voor het optreden van 6 juni zijn in Compact Center te koop.