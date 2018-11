"Dankzij ons kweek je oesterzwammen thuis" 9 STARTERS KREGEN DIT JAAR STEUN VAN ECONOMISCH HUIS LEEN BELPAEME

23 november 2018

02u26 0 Oostende Wat dacht je van een bedrijf dat handtassen maakt van scheepszeilen? Of een bedrijf dat een kit aanbiedt die je thuis oesterzwammen helpt kweken? Het zijn twee van de negen innovatieve starters die dit jaar financiële ondersteuning kregen van de stad via het Economisch Huis.

Het Economisch Huis heeft dit jaar al negen innovatieve starters ondersteund met een pakket van maximaal 20.000 euro. Eén daarvan is het bedrijf Caffungi, dat zelfkweeksets met koffiedik ontwikkelt voor het thuiskweken van oesterzwammen. Koffiedik is de ideale voedingsbodem voor oesterzwammen. De kit geeft in drie oogsten ongeveer een kilo zwammen. "We kwamen op het idee na het zien van een documentaire over een bedrijf in de VS", vertellen Guita Zamani en haar man Tommy Delen. Ze baatten een horecazaak uit in Antwerpen maar verhuisden naar Oostende om hun zaak verder uit te bouwen. "We mikken in eerste instantie op 1.000 sets per week, al is het de bedoeling dat de hoeveelheid snel zal toenemen. De webverkoop start op 1 december." Na een maand wil het bedrijf ook oesterzwammen in bulk verkopen.





Lichtjes

Bij de andere starters vinden we ook Lumenat. Dit bedrijf zorgt voor creatieve oplossingen door voorwerpen lichtgevend te maken. Midden 2019 wil Lumenat de eerste toepassingen op de markt brengen. Ook Les Cabanes d' Ostende kreeg een premie. Youri Vandenberghe kreeg recent een bouwvergunning om zeven luxueuze gastenverblijven te bouwen in een oase van groen vlak bij het park Nieuwe Koers en het Groen Lint. De werken starten in het voorjaar van 2019. Lunette Mobilette van Rodi Kreimech is ondertussen ook al even bezig. Deze mobiele opticien komt aan huis. In januari 2019 wordt de unieke service aangevuld met een winkel in de Nieuwpoortsesteenweg 180 in Oostende. Het afgelopen jaar werden ook TifoGroup, August William, Caerus Vision en Canjotto Bags opgestart.





Oostendse zeilenmakers

Stan Verstraete maakt met Canjotto Bags trendy en hippe tassen uit gerecycleerde zeilen van schepen. "We kwamen op het idee om tassen te maken met zeilen toen we zelf het zeil van ons schip Canjotto moesten vervangen. Het leek ons zo jammer om niks meer met het zeil te doen. Zo is de eerste tas ontstaan", legt Stan uit. Hij zorgt zelf voor het ontwerp van de tassen. De productie gebeurt bij zeilenmakers in Oostende, Blankenberge en Brugge. "De lederen handvaten maak ik dan weer volledig zelf."





Naast deze innovatieve starters kon het Economisch Huis ook andere bedrijven aantrekken naar Plassendale. "Momenteel is hier nog maar 9,5 hectare ruimte vrij voor vier bedrijven. Tegen 2020 zal er geen bedrijfsgrond meer beschikbaar zijn."