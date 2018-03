"Daikin zal hier nog lang blijven" LIFE TIME ACHIEVEMENT AWARD NAAR FRANS HOORELBEKE LEEN BELPAEME

13 maart 2018

02u36 0 Oostende Op maandag 26 maart worden de eerste Oostende Awards uitgedeeld. Voor het eerst wordt dit jaar ook een Life Time Achievement Award uitgereikt. Deze gaat naar Frans Hoorelbeke, voorzitter van Daikin Europe. "Het comité wil Frans belonen voor zijn jarenlange inzet voor economisch Oostende", verduidelijkt voorzitter Véronique Misseghers. Op zijn 72ste denkt Frans overigens nog steeds niet aan stoppen.

Het comité van de Oostende Awards maakte gisteren - behalve de genomineerden voor de verschillende categorieën- al bekend dat er een Life Time Achievement Award wordt uitgedeeld. Die gaat naar Frans Hoorelbeke, de voorzitter van Daikin Europe. "Het is een hele eer om de eerste te zijn die de award zal krijgen", vertelt Frans Hoorelbeke. "Maar ook een erkenning voor Daikin, als een belangrijke werkgever en dat ik daar aan heb bijgedragen. Toen Daikin startte, waren er 68 werknemers, dat zijn er nu 7.000 in heel Europa. Onze omzet is ook gestegen van 5 miljoen naar 2,5 miljard euro. Dat is een mooi parcours." Hoorelbeke solliciteerde in 1976 bij Daikin toen het nog een klein bedrijf was voor een functie als boekhouder. "Ik had Toegepaste Economie gestudeerd en deed nog een jaar bij. Rond Kerstmis ben ik toch beginnen zoeken naar werk en ik zag toevallig een vacature voor Daikin, een bedrijf dat ik toen niet kende. Ik kon pas beginnen toen ik afstudeerde, maar tot mijn eigen verrassing werd ik aangenomen. Al tijdens mijn studies werkte ik er op vrijdag en zaterdag en ondertussen zit ik er nog", vertelt Hoorelbeke.





Frans klom op tot Chairman van het bedrijf, en was ook de eerste Europeaan in het topkader van Daikin Industries in Japan. Daikin is de grootste privéwerkgever van de Oostendse regio.





Hoge productiviteit

De voorzitter wordt nu geprezen voor zijn inspanningen voor de werkgelegenheid in Oostende. Hoorelbeke verzekert dat het bedrijf hier nog lang zal blijven. "We kunnen niet ontkennen dat er een hoge arbeidskost is in vergelijking met de omliggende landen, maar we verhelpen dat door een hoge productiviteit en door een hoge mate van flexibiliteit. Wij kunnen snel inspelen op een veranderende marktsituatie omdat 80 procent van wat we verkopen in Europa ook hier wordt gemaakt. Bovendien zetten we ook in op ontwikkeling, vooral qua design. De smaak van residentiële producten ligt dan ook anders dan in Azië en we boeken daar succes mee."





Droom uitgekomen

Ondertussen is Hoorelbeke als voorzitter van de Raad van Bestuur van Daikin Europe bezig met de strategie van het bedrijf, de externe relaties in België en Europa en de contacten met de filialen. Op zijn 72ste is hij dus nog druk bezig. "Ik voel me nog jong", lacht Hoorelbeke. "Zolang ik gezond ben en plezier vind in wat ik doe, blijf ik verder doen. Als ik terugkijk op mijn carrière, dan is het een droom die werkelijkheid is geworden. Ik geef dat ook vaak mee aan jongere collega's. Als je gelooft in je dromen dan kunnen die ook uitkomen als je er met passie aan werkt. Daikin is een groot stuk van mijn leven en ik kijk daar met plezier op terug."