"Correcte man met goeie smaak en brede visie" Serge Feys, programmator de grote post: 07 maart 2018

Serge Feys, muzikant, producer en programmator in cultuurcentrum De Grote Post, verliest een goeie vriend. "Jan was ontzettend geliefd in de muziekwereld en geniet er een uitstekende reputatie, dankzij een correcte manier van werken. Hij onderhield een goeie relatie met bands en hun boekingsagenten. Hij had een brede, solide visie. Onder hem werd Leffingeleuren een kwalitatief, sterk en uitstekend georganiseerd festival. Er stonden steeds grote, mooie namen op de affiche zonder dat het in omvang te groot werd. Jan hield er ook een goeie smaak en prima kennis van muziek op na. We konden het steeds goed met elkaar vinden. We wisselden gedachten uit, vulden mekaar aan en voerden interessante gesprekken. Hij heeft me ook geadviseerd in mijn carrière. 'Muziekprogrammator in De Grote Post, dat zou niets voor jou zijn?', vertelde hij me. Hij wekte mijn interesse en gaf de aanzet tot mijn verhaal binnen het cultuurcentrum. Dankzij hem kon ik ook meewerken aan het muziekproject rond Moondog op Leffingeleuren, omdat hij wíst dat ik liefhebber was."





(TVA)