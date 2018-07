'Color Runners' trotseren hitte en toeristen 02 juli 2018

In Oostende is 'The Color Run Hero Tour' gehouden. Duizenden deelnemers legden een parcours af op het strand en de zeedijk terwijl ze onderweg kleuren over zich heen kregen. Door de massa toeristen aan zee was het niet altijd gemakkelijk lopen en ook de hitte speelde een invloed. Af en toe werd er geklaagd over een tekort aan water bij dergelijk warm weer. Er werd evenwel vooral plezier gemaakt. "We doen al voor de tweede keer mee. De ambiance is geweldig", zeggen Oshin, Hanne en Shirley uit Oostende en Brugge. Bij de finish lag er voor alle lopers een eigen zakje kleurenpoeder en een Unicorn-medaille klaar. Na het lopen kon er nog gefeest worden met Q-dj Maarten Vancoillie. (LBB)