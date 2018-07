"Centrumbus laat ons gewoon staan" MAN (76) UIT ONGENOEGEN BIJ DE LIJN OVER GEBREKKIGE DIENSTVERLENING LEEN BELPAEME

31 juli 2018

02u33 0 Oostende Het drukke verkeer in de Oostende binnenstad heeft zijn gevolgen voor de centrumbus. De bus loopt regelmatig vertraging op. Dat komt onder meer door fout geparkeerde wagens op de randparking. L.G. (76) ziet de bus vaak zelfs gewoon voorbijrijden zonder de halte aan de randparking aan te doen. "Mijn record is 1 uur en 42 minuten wachten op een bus."

L.G. neemt vijf keer per week de centrumbus naar het dierenasiel Het Blauwe Kruis van de Kust, waar hij werkt als vrijwilliger. Hij mag sinds oktober niet meer met de auto rijden en is dus volledig aangewezen op het openbaar vervoer. Tot zijn ergernis komt de centrumbus weliswaar vaak veel te laat of gewoon niet af naar de halte aan de randparking. "Ik vertrek aan de halte in de Van Iseghemlaan. Zaterdag heb ik hier nog exact 55 minuten moeten wachten op de bus. Ik heb alle begrip dat een bus al eens 15 minuten te laat is. Het is natuurlijk druk in het centrum van de stad, maar 55 minuten is toch veel te lang", vindt de Oostendenaar. Na zijn vrijwilligerswerk neemt hij de bus terug naar huis aan de randparking in het Maria-Hendrikapark. Normaal gezien draaien de bussen daarna op de parking zelf. "Heel veel bussen rijden nadat ze uit de richting van het AZ Damiaan komen gewoon door, ook al sta je duidelijk te zwaaien naar de chauffeur. Zo stond ik al eens 1 uur en 42 minuten te wachten op de bus. Vorige keer stonden we met negen mensen te wachten. Eén koppel heeft uiteindelijk zelfs een taxi gebeld. Als ik iets vraag aan de chauffeurs zeggen ze gewoon dat het te moeilijk is om te draaien op de randparking. Zo kan dat toch niet meer", zegt de Oostendenaar.





Klachten zonder gevolg

Hij diende al enkele klachten in bij De Lijn, maar ondertussen ziet hij geen beterschap in de situatie. "Ik kom vaak veel te laat op afspraken omdat ik volledig afhankelijk ben van de bus. Dat is enorm frustrerend."





De Lijn West-Vlaanderen is zich bewust van het probleem. "We kennen helaas het probleem van bussen die onmogelijk kunnen draaien op de randparking als gevolg van verkeerd geparkeerde wagens", vertelt woordvoerder Inge Debruyne. "Dat is voor ons ook heel vervelend. Als een dergelijke situatie opgemerkt wordt, nemen we onmiddellijk contact met de politie zodat deze wagens weggesleept en onze bussen er opnieuw kunnen draaien. Verder is het jammer genoeg ook zo dat onze bussen vertraging kunnen oplopen door de verkeersdrukte in de stad. Er zijn ondertussen al betonnen blokken geplaatst, maar sommige wagens plaatsen zich er gewoon tussen."





De bushalte wordt niet verplaatst omdat het probleem zich volgens De Lijn enkel in het toeristisch hoogseizoen voordoet. Bussen die niet kunnen draaien op de randparking moeten wel stoppen op de rijweg en de wachtende reizigers wenken om tot aan de bus te komen. Zo werd al gemeld aan L.G. na een klacht.