'Carnavalisten met een Hart' steunen vzw Nesteling 13 april 2018

02u53 0

De Oostendse vereniging 'Carnavalisten met een Hart' organiseert een nieuwe benefiet, dit keer voor de vzw Nesteling in De Haan.





"De vzw geeft kinderen met een zware beperking een thuis", vertelt voorzitter Maureen Maenhout. Ze leerde de vzw kennen via Christine Inghelbrecht en haar 15-jarige dochter Mila Rosseel, die bij de vzw zal verblijven. "Kinderen kunnen er niet alleen opgroeien, maar ook blijven wonen. Dat is een hele geruststelling voor de ouders, die zo ook weten dat hun kind een plaats krijgt in de maatschappij. De Nesteling beschikt in De Haan over een huis, maar wil er ook een thuis van maken. En dat kost veel geld. De vzw moet een beroep doen op giften van andere verenigingen zoals de onze." De benefiet in café Westrozebeke in de Torhoutsesteenweg 380 start vrijdag al om 20 uur met een quiz. Op zaterdag is er om 9 uur een biljarttornooi met volksspelen en manillenkaarting. Om 19 uur wordt vol-au-vent of stoofvlees met frietjes geserveerd met optredens Mac Elias, Kira Corner en Kevin & Romina. Om 22.30 uur volgt een travestieshow. Zondag om 8 uur staat een ontbijt gepland. Je kan het thuis laten leveren of in het café nuttigen. Om 14.30 uur is er een afsluitend bingospel. Info en inschrijvingen: 0486/47.87.17. Het is al de zevende benefiet die 'Carnavalisten met een Hart' in evenveel jaar organiseert. (TVA)