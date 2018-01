"Burgemeester moeit zich bij élke stap van procedure" COMMISSIE BESLIST WIE NIEUWE EIGENAAR THERMAE PALACE WORDT, MAAR... LEEN BELPAEME

26 januari 2018

02u57 0 Oostende Burgemeester Johan Vande Lanotte mengt zich te veel in het dossier rond het Thermae Palace. Dat zegt Groen in Oostende. De partij kon het dossier over de lopende procedure inkijken en aantonen dat Vande Lanotte bij verschillende fasen betrokken was. De burgemeester ziet er zelf geen graten in. "Ik help mee, maar was nooit aanwezig bij de deliberatie van de dossiers. Groen start een moddercampagne."

De stad Oostende is samen met Vlaanderen eigenaar van het hotel en ze zoeken momenteel een private partner om het hotel en de gaanderijen te kopen en te renoveren. Er zijn drie kandidaten in de running, maar de procedure sleept ondertussen al 14 maanden aan. Er werd een commissie in het leven geroepen zonder politici om de kandidaturen door te lichten. Maar daar wringt het schoentje.





Niet objectief

Groen heeft het dossier ingekeken en hekelt de werkwijze. Vooral Johan Vande Lanotte (sp.a) is heel prominent betrokken bij de contacten met de drie kandidaten voor de overname van Thermae Palace. "Op papier lijkt het een objectieve procedure met een jury zonder politici. Maar Vande Lanotte is bij elke fase van alles op de hoogte, verweven in elke stap en betrokken als onderhandelaar. Hij ontvangt zelfs kandidaten in zijn eigen kabinet in het stadhuis of in de haven", vertelt Wouter De Vriendt. De partij vroeg ook de verslagen op van de commissie. "Bij alle negen verslagen staat Johan Vande Lanotte er op als aanwezige. We vinden ook weinig mails waarbij de voorzitter van de commissie Stefan Devoldere betrokken is. De commissie zit erbij voor spek en bonen", merkt Wouter De Vriendt op.





De procedure loopt momenteel nog en dus mag De Vriendt geen details vrijgeven over de inhoud. Hij stelt zich wel vragen bij het feit dat de huidige huurder Mark Vanmoerkerke , een van de kandidaten, ineens op de eerste plaats komt in de onderhandelingen over wie de eigenaar mag worden van Thermae Palace. Oorspronkelijk was hij niet de favoriet van de commissie die daarover beslist. "De kandidaat die eerst de voorkeur genoot, liet telefonisch weten dat hij afhaakt aan Johan Vande Lanotte. Twee dagen later stuurde hij een e-mail aan de burgemeester waarin hij laat weten dat hij toch een oplossing vond voor zijn probleem. De voorzitter laat echter weten dat hij is afgevallen en enkel opnieuw in overweging wordt genomen indien de twee andere kandidaten niet voldoen. Volgens Groen is de timing verdacht omdat Vanmoerkerke net met juridische stappen had gedreigd en een brochure had verspreid in Oostende om de bewoners warm te maken voor zijn plannen.





Gewest gewaarschuwd

Groen wil een andere, meer transparante aanpak voor dit soort grote dossiers. "Burgemeesters die zelf beginnen onderhandelingen voeren zonder dat iemand zicht heeft op wat er wordt gezegd, dat maakt deel uit van de oude politieke cultuur. Voor de procedure Eau-Tel vragen wij bijgevolg een objectieve doorlichting. Wij hebben ook Vlaanderen geïnformeerd over onze bekommernissen en bezwaren." Johan Vande Lanotte ontkent dat hij de commissie zou beïnvloeden. "Het is toch normaal dat de burgemeester van Oostende interesse toont in één van de meest iconische gebouwen in zijn stad en dat ik help. Er werd acht uur vergaderd over de verschillende kandidaturen. Ik was daarbij niet aanwezig en sta ook niet vermeld in het verslag", laat de burgemeester weten. Hij verwijt Groen dat ze een moddercampagne voeren. "Ze willen gewoon een schandaalsfeer creëren." Wat de overstap naar de tweede kandidaat betreft, werd er volgens Vande Lanotte juridisch advies ingewonnen door de commissie.





Ook voorzitter Stefan Devoldere reageert dat iedereen serieus en onafhankelijk te werk gaat in de commissie. "De burgemeester is inderdaad betrokken en aanwezig. Hij heeft de commissie weliswaar altijd verlaten als er geëvalueerd werd." Dat Vande Lanotte ook met investeerders spreekt kan Devolder ook verklaren. "Een burgemeester is een belangrijk aanspreekpunt voor buitenlandse investeerders." Hij gaat weliswaar niet in op de inhoud van de gesprekken of de rangschikking van de kanidaten. "Zo'n procedure is heel kwetsbaar, het stoort me dat politici zomaar met info naar buiten komen."