"Brugse Zot maakt ons broodje topper" OOSTENDSE CREATIE SCOORT OP DÉLIFRANCE SANDWICH WORLD CUP LEEN BELPAEME

18 april 2018

02u54 0 Oostende Paul De Soete, leraar bij CVO De Avondschool en leerling Frank Merckx zijn derde geworden op de 12de editie van de Délifrance Sandwich World Cup. De Oostendenaars gingen aan de slag met Brugse Zot, buikspek en pickles.

Op 4 april vond in Parijs de 12de editie van de 'Délifrance Sandwich World Cup' plaats. De wedstrijd lokte deelnemers uit onder meer Zuid-Afrika, Peru, Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en België. De finale werd gehouden op een grote horecabeurs met een internationale jury.





"De uitdaging was om een gerecht te vertalen naar een broodje. Het moest eens iets anders zijn dan een smos of een broodje met preparé", vertelt Frank Merckx. Het broodje werd 'Spring is in the air' gedoopt. "We hebben een broodje gemaakt op basis van een superfood: rode biet. We hebben buikspek gebruikt dat 24 uur gegaard werd op lage temperatuur in een marinade. Er zitten verder ook radijzen in die geblancheerd en gepekeld werden, kleine tomaatjes, biet, mosterd en picklessaus van Devos Lemmens." Het geheime wapen van de Oostendenaars was de Brugse zot. "We hebben er een soort schuim van gemaakt dat eruitziet als dat van een pint bier, maar het schuim blijft langer staan."





Vernieuwend

Samen met het recept moest het duo ook een foodcost berekenen. "De foodcost moest onder de 2 euro blijven inclusief btw en ook de voedingswaarden moesten opgegeven worden."





Het broodje werd een succes. "Het is zeker in de smaak gevallen, met de derde prijs. Nederland won de eerste prijs gevolgd door Griekenland. Zij hebben een echte smaakbom ontwikkeld, maar de foodcost lag weliswaar veel hoger." Het broodje wordt binnenkort misschien zelfs gecommercialiseerd. "Donderdag mogen we naar de commerciële dienst van Délifrance. Ze vinden het qua prijs en concept een leuk broodje. Het is heel vernieuwend voor de huidige broodzaken. Onze bedoeling was om van een broodje nog meer een belevenis te maken. Ook Brugse zot is heel fier. Ze pakken uit met onze overwinning op hun website", vertelt Paul De Soete.





Geen ambities

Ondanks het succes hebben beide heren geen verdere ambities. "We wilden vooral de avondschool in de kijker plaatsen" vertelt chef Paul. Frank is laatstejaars student opleiding kok in het CVO Avondschool en hij heeft twee handelszaken in Oostende. Op donderdag kan ook het grote publiek komen proeven bij de leerlingen. "Ik amuseer me rot in de keuken elke donderdagavond. Daar is het mij vooral om te doen. Ik heb geen ambities in de voedingssector. Ik kon tien jaar geleden nog geen ei bakken, maar dankzij de avondschool heb ik leren koken."