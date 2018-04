"Branden mogen nu wel stoppen" DRIE HAARDEN IN OUDE SINT-JOZEFKLINIEK WIJZEN OP BRANDSTICHTING BART BOTERMAN

17 april 2018

02u27 0 Oostende "We zijn bekommerd om de veiligheid van de buurtbewoners. Wat als het vuur overgeslagen was?", reageert Bertrand Lejeune, directeur van de Christelijke Mutualiteit. De oude Sint-Jozefkliniek wordt binnenkort gesloopt, maar in de gebouwen werd afgelopen weekend alweer brandgesticht.

"We doen er eigenlijk alles aan om de site zo goed mogelijk af te sluiten zodat er niemand binnen kan", zegt Lejeune. "Toch zien we op camerabeelden dat kleine groepen jongeren het ziekenhuis betreden door over omheiningen te klauteren en er vandalisme te plegen. Of die branden daaruit zijn ontstaan en of zij daarvoor verantwoordelijk zijn, weet ik uiteraard niet. Het onderzoek laten we over aan de politie."





De politie bevestigt dat het onderzoek loopt, maar wil verder niet in de kaarten laten kijken. De brandweer had enige moeite om het vuur te bestrijden. "Zo'n interventie is niet eenvoudig gezien het om een groot pand gaat met heel wat gangen, kamers en verschillende vleugels. Daardoor duurde het een tijd vooraleer we de brand konden lokaliseren en beginnen met blussen. Initieel werden we opgeroepen voor hevige rookontwikkeling, maar de brand begon al snel uitslaand te worden waardoor we versterking vroegen van brandweer Middelkerke. Het duurde een drietal uur vooraleer de interventie voorbij was. Er zijn drie brandhaarden ontdekt tijdens de bluswerken. Zelfontbranding lijkt daardoor uitgesloten", licht Dries Van Der Veken, kapitein bij de brandweer van Oostende, toe. De brand van eind november, toen ook aangestoken, was weliswaar veel heviger.





Veiligheid buurt

"Het mag nu wel stoppen. Het oude ziekenhuis wordt dan wel gesloopt, we zijn uiteraard bekommerd om de veiligheid van de buurtbewoners. Stel je maar eens voor dat het vuur overslaat op aanpalende gebouwen", reageert Bertrand Lejeune.





In 2015 werd al bekend dat de CM de site van 18.000 m² had opgekocht om er een nieuw hoofdkantoor neer te planten, met daarnaast mogelijk woon- of seniorenvoorzieningen. "De aanvraag voor een sloopvergunning wordt dit jaar nog ingediend. Een architectenbureau is bezig met het opmaken van onder meer een sloop- en asbestinventaris. Maar er moet ook nog archeologisch onderzoek gebeuren. Wanneer het gebouw precies zal worden gesloopt, kan ik niet zeggen. Mogelijk is dat pas voor 2019", aldus Lejeune.





Het stadsbestuur liet overigens nog weten dat de branden de sloopvergunning niet zullen bespoedigen, in tegenstelling tot de oude Vercamerschool, die wel vervroegd werd neergehaald toen die in april vorig jaar uitbrandde na brandstichting.