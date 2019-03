‘Bouwcorner’ in Versluys Arena: grootse contactdag voor partners en bedrijven in bouwsector Timmy Van Assche

27 maart 2019

19u00 0 Oostende Komende vrijdag wordt een groots netwerk- en contactmoment georganiseerd in de Versluys Arena, het voetbalstadion van KV Oostende. “We willen mensen en bedrijven uit de bouwwereld verbinden én hen de mogelijkheden bieden om nieuwe zakelijke perspectieven uit te bouwen”, omschrijft algemeen directeur Patrick Orlans.

De werken aan de Versluys Arena vatten aan op 21 februari 2016, minder dan vijf maanden later speelde KVO er haar eerste match in het multifunctioneel complex. De bouw was voor veel van de meewerkende bedrijven een hefboom om nieuwe zakelijke projecten te genereren. Verschillende aannemers engageerden zich meteen via uiteenlopende partnerships bij KV Oostende. Speciaal voor de partners die de club zijn blijven steunen, zoals Bouwgroep Versluys, Van Severen, Geberit, Vanver, Diaz, Carrobel, Legrand en Devafloor, werd de netwerkclub Bouwcorner opgericht. KVO brengt bouwgerelateerde bedrijven en dienstverlenende sectoren nu samen tijdens een high-level netwerkevent.

Gemoedelijk

“We proberen het altijd in een gemoedelijk, feestelijk sausje te gieten”, zegt Patrick Orlans. “Maar het uitgangspunt is altijd dat we een interessant, gevarieerd programma brengen. We willen absoluut niet in het vaarwater van de Confederatie Bouw of andere vakverenigingen zitten. Het opzet van het netwerk is vooral om business te genereren en bedrijven die iets voor elkaar kunnen betekenen, samen te brengen. KVO geeft de voorzet om de bouwwereld te laten scoren”, aldus Orlans. “De manier waarop wij bedrijven samenbrengen en aan elkaar voorstellen, is uniek in de sportwereld.”

Tommelein en Versluys te gast

Vrijdag maart is er dus de Bouwcorner-contactdag in de Versluys Arena. De bouwpartners van KV Oostende openen er vanaf 10 uur hun stand en organiseren workshops voor geïnteresseerde professionals: architecten, studiebureaus, bouwpromotoren, projectontwikkelaars, lokale overheden, facilitymanagers en aannemers. Om 16 uur komen enkele keynote-sprekers aan het woord, zoals burgemeester Bart Tommelein en ondernemer Bart Versluys (nog onder voorbehoud), over ‘het Oostende van de toekomst’. De avond sluit af met een receptie en een afterparty in stijl. “Met KV Oostende zullen we, samen met enkele van onze partners, aanwezig zijn op de MIPIM-vastgoedbeurs in Cannes,” geeft marketing manager van KVO Tine De Groote mee. “Enerzijds om onze klanten daar te ondersteunen bij het netwerken, om zelf nieuwe contacten te leggen én om ook daar al de Vlaamse ondernemers warm te maken voor onze Bouwcorner. Het event is dé gelegenheid om contacten te leggen aan de kust en op deze manier misschien, als bedrijf, een rol van betekenis te spelen binnen de projectontwikkeling aan de kust.” Inschrijven voor deze bouwcontactdagen kan via http://business.kvo.be/mevents/bouwcornercontactdag