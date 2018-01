"Blij dat ik die mindere periode meegemaakt heb" Loopster klaar om helemaal terug te keren na tegenvallend 2017 TIMMY VAN ASSCHE

27 januari 2018

03u06 0 Oostende 2017 werd niet het jaar waar loopster Louise Carton (23) op gehoopt had: geen WK, en op de koop toe verloor ze haar profcontract. Maar in 2018 wil ze knokken, en sterker terugkeren. "Schrijf maar op: ik ben nog lang niet klaar met lopen."

Tijdens de feestdagen maakte Sport Vlaanderen bekend dat je profcontract niet verlengd zou worden. Was je verrast?

"Afgelopen zomer werd het duidelijk dat ik het vooropgestelde doel - een plaats in de top vijftien tijdens het WK atletiek - niet zou halen. Na een minder jaar wist ik me niet voor dat WK te plaatsen. Op zich is het dus normaal dat mijn contract niet verlengd werd. Alleen, ik wist niet dat het in de kerstperiode in de media zou verschijnen. Zelf wist ik al sinds mijn voorafgaand evaluatiegesprek in september dat mijn contract niet verlengd zou worden."





Wat liep er fout?

"2015 was sportief een uitstekend jaar, met de Europese titel bij de beloften als hoogtepunt. Ik was toen 21 jaar en kreeg een studentencontract aangeboden, maar alle doelstellingen lagen op eliteniveau. Neem nu de finale van de 5.000 meter op de Olympische Spelen: nagenoeg alle deelnemers waren een eind in de twintig of begin de dertig. Na de zomer van 2016 ging het bergaf. De druk steeg alsmaar en ik had stappen in mijn ontwikkeling overgeslagen. Ik kon mijn trainingen niet vertalen naar wedstrijden. Na de voorbije zomer was ik overtraind en oververmoeid. In juni had ik last van mijn rug, en dat straalde door naar de benen. Die ene oefening of training extra was er te veel aan. Maar niet alleen het fysieke speelde me parten. Wanneer je je elke keer door een training moet sleuren, heeft dat ook een weerslag op het mentale. De focus was volledig zoek."





Er zijn profvoetballers die zelfs bij het B-elftal nog tienduizenden euro's per maand verdienen. Jij bent na een minder jaar je contract kwijt. Hoe frustrerend is dat?

"(resoluut) Ik heb me daar al overgezet. Ik loop niet om rijk te worden - het gaat erom uit de kosten te geraken. Voetbal is een heel andere wereld. Mijn contract ging uit van de Vlaamse overheid, en daar is er steeds minder geld voor topsport. Maar met het systeem van jaarcontracten zullen er weinig resultaten geboekt worden. Het brengt veel meer druk met zich mee - zo heb ik het toch ervaren. Stel dat ze me na de Olympische Spelen in Rio een ondersteunend project van vier jaar voorgesteld hadden, ter voorbereiding op de spelen in 2020: dan kan je jezelf gestructureerd naar een hoger niveau tillen. In die vier jaar zou je je lichaam tijd en rust kunnen gunnen, en fris aan de start van elk seizoen verschijnen. Nu moet je constant piekeren over dat jaarcontract."





In 2014 overleed je vader, die je wedstrijden van dichtbij volgde. Zou het kunnen dat je pas jaren later de weerslag gevoeld hebt?

"In het jaar na papa's overlijden ben ik doorgebroken. Ik liep vooral op adrenaline en zocht troost in de sport. Pas achteraf heb ik dat allemaal goed beseft. Gelukkig zijn mijn mama en zussen er nog."





Heb je aan stoppen gedacht?

"Na de zomer zat ik met enorme twijfels. Ik had absoluut geen energie of zin om iets te doen. Ik vroeg me af of ik niet beter mijn studies kinesitherapie zou afmaken en gaan werken. Of een andere sport proberen. Maar mijn coach zei me dat ik geen grote beslissingen moest nemen in een periode waarin ik me slecht voelde. Ik heb dan besloten om alles wat tijd te geven. Kijk, wat je als topsporter leert, kan je nergens anders leren. Niet alleen op sportief vlak, maar ook als persoon. Zelfs al zou ik stoppen met topsport, dan nog ben ik blij dat ik die mindere periode meegemaakt heb. Ik voel me sterker als persoon."





Laat ons vooruitblikken. Ik heb je loopschoenen al zien klaarstaan. Je geeft dus niet op.

"Schrijf maar op: ik ben nog lang niet klaar met lopen. Ik grijp terug naar de trainingsmethodes waar het mee begonnen is. Let op, het blijft intensief. Maar ik neem nu één dag per week verplichte rust. (lacht) Dat gebeurde vroeger nóóit - ik heb mezelf ervan moeten overtuigen dat één rustdag geen lui mens van me maakt. Ik loop nu 80 tot 95 kilometer in zes dagen, en doe aan intervalsessies. Mijn conditie gaat erop vooruit, ook al heb ik nog een achterstand weg te werken. Ik weet dat ik veel beter kan. Ik ben nog jong - ik word 24 jaar in april. Ik kan wel een jaar zonder contract overbruggen. Ik heb ook nog altijd dezelfde coach, sportarts en kinesist. Ik kan nu terecht bij de VDAB voor een speciaal statuut voor sporters die zonder contract vallen, zoals Eline Berings, Pieter-Jan Hannes of Axelle Dauwens. Zo heb ik toch een financieel vangnet, want anders wordt het pas echt moeilijk."





Je woont in Leuven. Zou je niet liever in Oostende trainen?

"Het Universitair Sportcentrum en al mijn begeleiders zijn in Leuven. Mocht ik naar Oostende komen, dan moet ik werkelijk alles op mijn eentje klaren - onhoudbaar. Maar ik kom elk weekend naar Oostende - ik ben er opgegroeid, hé. Ik moet de zee niet per se zien, maar dat ze er is, betekent al heel wat. Niet gezeverd: wanneer je van de trein stapt in Oostende, ruik je meteen andere lucht. Leuven is tof en heeft misschien een jonger publiek, maar Oostende blijft mijn echte thuis."





Een jonge atlete met een verhaal: je bent een prima rolmodel. Wat zou je opkomende sporters willen meegeven?

"Je moet een sport beoefenen omdat je het graag doet. Tracht niet te voldoen aan verwachtingen. In tijden waar sociale media een grote rol spelen, is de verleiding groot om jezelf met anderen te vergelijken - vooral topsporters. Maar staar jezelf niet blind op de wereldtop: ze hebben soms meer middelen of trainen in een ander klimaat. En wees gerust, ook zij hebben wel eens moeilijke momenten. Geniet er dus gewoon van."