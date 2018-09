"Bij ons hoor je géén foute liedjes" NIEUWE UITBATERS GEVEN DANSZAAK NICE NIEUW ELAN ALS CLUB CHAUD TIMMY VAN ASSCHE

04 september 2018

02u40 0 Oostende Deze maand verandert de bekende Club Nice in de Langestraat van naam én uitbaters. "Chaud moet de referentie worden voor 'clubbing' in de regio", zijn Gilles Vanmassenhove en Eros Bourgoignie ambitieus. Optredens met grote namen -zowel deejay's als live acts- moeten daarvoor zorgen.

In 2007 opende nachtclub Tao de deuren. In 2013 kreeg het nieuwe uitbaters en veranderde de naam naar Club Nice. Nu nemen Gilles Vanmassenhove (27) en Eros Bourgoignie (22) de fakkel over van Niek Calcoen (34). Club Nice zal vanaf 22 september Club Chaud heten. "Sinds Krush Club vorig jaar verdween, heeft Oostende nood aan een nieuwe zaak die de leegte opvult", menen Gilles en Eros.





"Zo goed als alle clubs hebben hier dezelfde stijl. We kiezen ervoor om iets compleet anders te doen. Club Chaud moet de referentie worden voor 'clubbing' in de regio. De beste dj's en live acts worden gecombineerd met een prima service. Elke zaterdag trekken we de kaart van urban en hiphop, op vrijdag draaien we algemenere muziek. We willen vooral af van het imago als danscafé. Foute liedjes zijn hier niet meer op z'n plaats." Eerder lokten Gilles en Eros met Chaud Events al Lil' Kleine en Boef naar Oostende.





"Het blijft de bedoeling om grote namen te lokken." Club Nice beleeft op 7 en 8 september haar laatste feestje.





"Ik draaide al sinds 2007 plaatjes in Tao en nam in 2013 de club en het aanpalende restaurant en bar Tao over. Nu wil ik me vooral focussen op het restaurant en bar", zegt Calcoen.





Dinner & dance

"Na het slotweekend van Nice krijgt alles een nieuwe 'look' en stijl, zo krijg je het gevoel een nieuwe zaak te betreden", vervolgen Gilles en Eros. "De grote opening is op zaterdag 22 september met dj's Daniël Busser, Yones en GVQ. We zetten ook in op enkele samenwerkingen. We willen de troef om onder de club te parkeren verder uitspelen met parkeerbedrijf Indigo. Vips zullen er aan een verminderd tarief of gratis kunnen parkeren. Ook Tao zal met een 'dinner & dance'-formule niet ontbreken als partner. Op termijn willen we kwalitatieve snacks aanbieden. Hiervoor zoeken we nog een partner. Nu kunnen feestvierders in de Langestraat alleen frieten en pitta's eten. Tot slot willen we met een hotelpartner een arrangement aanbieden, zodat je na een nachtje clubben nog kan uitwaaien."





Club Chaud is toegankelijk vanaf 16 jaar. "Oostendenaars krijgen een gratis lidkaart, maar de invoering van dit toegangssysteem is nog niet voor meteen. Zo'n systeem garandeert de veiligheid voor iedereen. Dat blijft ook onze prioriteit, in samenwerking met politie en stadsbestuur."





Schepen Krista Claeys (CD&V), bevoegd voor het uitgaansbeleid, besluit. "De ideeën die Chaud lanceert, zoals de kwalitatieve snacks, zijn precies wat onze stad nodig heeft. Dat bleek eerder uit onze enquête over uitgaan in de stad. De uitbaters hebben duidelijk de intentie om een frisse wind door de Langestraat te laten waaien."