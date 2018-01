"Betaal toch onze tickets terug" FUIF MET LIL KLEINE AFGELAST, MAAR ORGANISATOR ONBEREIKBAAR MATHIAS MARIËN

29 januari 2018

02u41 0 Oostende Tientallen jongeren zijn verontwaardigd, nu blijkt dat een fuif in Oostende is afgelast. WKND Events beloofde op 9 februari topartiesten, zoals de Nederlandse rapper Lil Kleine. "Maar de fuif gaat niet door én we krijgen ons geld niet terug. Schandalig! En de organisator bereiken, is al helemaal onmogelijk", foetert de Bredense Tia Spaepen (22).

'WKND invites Lil Kleine, SBMG, Jairzinho & Dyna' liet de voorbije weken honderden jongeren uitkijken naar 9 februari. Vooral de Nederlandse rapper Lil Kleine is enorm populair en zou - zo beloofde de organisatie - in de Hippodroom van Oostende een spetterend optreden geven. Wie er vroeg bij was om tickets te kopen, betaalde 25 euro zonder extra kosten. Voor heel wat fans hét sein om meteen in actie te schieten. Vlak voor het weekend kregen ze evenwel een koude douchte te verwerken. "De fuif is wegens omstandigheden geannuleerd", laat de organisatie weten op haar Facebookpagina.





Hype

"We hebben alles op alles gezet om het event te laten doorgaan. Het aantal verkochte tickets maakte het echter onmogelijk om artiesten en kosten op voorhand te betalen. Ondanks de hype zijn er te weinig verkocht op voorhand. Hierdoor kunnen we er niet van uitgaan dat de artiesten toestemming van hun management krijgen om te komen. Het laatste wat we willen, is jullie laten komen voor een artiest die uiteindelijk niet wil optreden." Maar: wie al een ticket aanschafte, krijgt het geld niét terug. De organisatie komt met een - volgens de jongeren - flauw alternatief. "Hou jullie tickets bij. Op een volgend evenement mogen jullie gratis binnen", klinkt het.





Gratis drankbonnetjes

Op sociale media regent het verbolgen reacties. "Al verscheidene keren heb ik een bericht gestuurd naar de Facebookpagina van het event. Ook de organisator zelf sprak ik al aan. Op geen enkel moment krijg ik respons. Nochtans is te zien dat ze het bericht wel degelijk gelezen hebben", zucht Tia Spaepen (22).





Zij kocht enkele weken geleden een 'early bird-ticket' voor 25 euro. "Enkele dagen later kreeg ik al het bericht dat wie op voorhand een ticket kocht 10 euro drankbonnetjes gratis ontving. Wellicht had de organisatie toen al door dat de voorverkoop niet zo vlot verliep zoals gehoopt." De echte ontgoocheling kwam enkele dagen geleden met de afgelasting van de fuif. "Dat we ter compensatie gratis naar een volgend evenement zouden mogen? Dat interesseert me niet. Ik kocht net als iedereen een ticket om dié artiesten te zien. Bovendien heb ik niet altijd evenveel tijd", zegt Tia.





Eenzelfde verhaal horen we bij Charlotte van den Berghe (21). "Het is simpel: ik wil gewoon mijn geld terug. Hoe ik de organisatie kan bereiken, is me een raadsel", zegt ze verontwaardigd.





Ook wij stuurden de organisatoren de vraag om een woordje uitleg. Antwoord op ons bericht kwam er het voorbije weekend niet.