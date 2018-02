"Beste krokusvakantie in járen" HORECASECTOR EN WESTTOER TEVREDEN OVER ZONNIGE WEEK TIMMY VAN ASSCHE

19 februari 2018

02u36 0 Oostende De afgelopen krokusvakantie was een schot in de roos, zo stellen de horecasector en Westtoer. "Valentijn wint aan belang en na de donkere maanden december en januari, deed de zon extra deugd", vertelt Luc Deklerck van Horeca Middenkust.

De toeristische sector is zeer tevreden over de afgelopen krokusvakantie. Afgelopen weekend illustreerde het succes: veel wandelaars genoten van het heerlijke zonnetje op de zeedijk van verschillende badplaatsen. Ook terrasjes lokten aardig wat volk, dat lekker ingeduffeld genoot van een verkwikkende koffie, lekker biertje of - in de stijl van Tournée Minérale - een mocktail.





"De afgelopen krokusvakantie is beter dan die van de vorige jaren en een van de beste in lange tijd. Nochtans is de krokusvakantie normaal gezien de minste van alle vier de vakanties", merkt Luc Deklerck op, ondervoorzitter restaurants bij Horeca Middenkust. "Vakantiegangers kiezen in deze tijd van het jaar vaak voor een skivakantie of tripje naar de Ardennen. Maar dit jaar was het weer een ongelooflijke meevaller. December en januari waren echt donkere, grauwe maanden. Wanneer dan eindelijk de zon tevoorschijn komt, wil iedereen maar wat graag vitamine D opdoen. De vele dagjestoeristen zorgen dan ook voor druk bezette horecazaken."





Valentijn

Opvallend: valentijn was eveneens een meevaller.





"Dat komt omdat het te midden van de week viel. We merken dat Valentijdsdag steeds meer aan commercieel belang wint en bijna als een echte feestdag wordt gevierd. Wij waren met ons restaurant Bistro Mathilda bijvoorbeeld volboekt", vervolgt Deklerck. Hotelier Bart Boelens, voorzitter van Horeca Middenkust, beaamt. "Valentijn was een echte meerwaarde. De hotels haalden een goeie bezettingsgraad tijdens het eerste en laatste weekend van de vakantie, maar ook in het midden van de week. Het blijft nog altijd februari, een wintermaand, en mensen verkiezen toch nog vaker om de skilatten aan te trekken. Maar uiteindelijk mogen de meeste hotels een bezettingsgraad van zo'n 80 procent noteren in de weekends." Franky De Block, voorzitter van Westtoer, beaamt het succes. "Alle kustgemeenten hadden een mooi programma aan evenementen klaar. We schatten dat er zo'n 350.000 dagtoeristen naar de Kust zijn afgezakt en dat is natuurlijk te verklaren aan enkele mooie, zonnige dagen. Valentijn te midden van de week liet horecazaken toe om origineel uit de hoek te komen."





Staking

Minpunt van de vakantie: de staking bij De Lijn van afgelopen vrijdag. Er reden geen kusttrams en nagenoeg geen bussen.





"Een zeer spijtige zaak. Een staking in vakantieperiodes treft de zelfstandige horecaondernemer. Wie van buiten Oostende naar de stad wou reizen, was eraan voor de moeite", zucht Boelens. Deklerck treedt hem bij. "Wij noteerden afgelopen vrijdagmiddag vier annulaties. Maar gelukkig konden we die tafels terug invullen, net omdat er veel volk op de been was."