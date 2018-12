‘Bende van de Poutrelle’ toont hart voor sterrenkindjes Voetbalvrienden verkopen drank op kerstmarkt voor vzw ‘Boven de Wolken’ Timmy Van Assche

15 december 2018

19u11 0 Oostende De voetbalvrienden van de vereniging ‘Bende van de Poutrelle’ vatten post op het kerstevent ‘Winter in het Park’ en verkopen drankjes voor het goede doel: ‘Boven de Wolken’. Die vereniging steunt ouders van sterrenkindjes. “Een vriend en collega is zelf sterrenouder. Dit is het minste wat we kunnen doen.”

In een knusse chalet in het Leopoldpark verkopen de voetbalvrienden van ‘Bende van de Poutrelle’ het Middelkerkse biertje Jus de Mer, Ensor-cava en rode en witte wijn. De opbrengst gaat naar vzw Boven de Wolken, die aandacht wil vestigen op sterrenkindjes. Dat zijn kinderen die tijdens de zwangerschap en voor het einde van de eerste 24 weken of zes maanden overlijden in de baarmoeder. De vzw helpt ouders door onder andere fotosessies te organiseren om de herinnering te koesteren, maar vormt vooral een grote steun en toeverlaat in moeilijke periodes. “Een collega uit onze vriendengroep moest zelf twee kindjes te vroeg afstaan. Dat heeft iedereen diep geraakt. Bovendien is de zus van onze voorzitter Bram Goekint hoofdverpleegkundige in Campus Henri Serruys en is haar collega-vroedvrouw medestichter van Boven de Wolken. Deze vereniging verdient een duwtje in de rug”, vinden Patrick Van de Mergel, Dries Dieusart, Sigurd Poiz en Piet Deplancke.

Gevoel voor humor

Ondanks het zware thema beschikken de vrienden over een groot gevoel voor humor. “We zijn allemaal KVO-fans en in juni 2013 kregen we een brief van de club waarin stond dat de abonnementsprijs zou stijgen van 300 euro naar 1.500 euro omdat KVO weer in eerste klasse zou spelen. Daarom zochten we goedkopere plaatsen zo dicht mogelijk bij onze oude plaatsen. We waren trots dat we tien prima plaatsen hadden kunnen bemachtigen net naast de businessplaatsen. Ons enthousiasme boog al snel om in een nieuwe ontgoocheling: een grote ‘poutrelle’ of steunkolom verhinderde het zicht op een derde van het voetbalterrein. De eerste matchen hebben we nog flink wat gezaagd over die poutrelle en moesten we afgaan op de reacties van andere supporters om te zien of er iets spectaculairs gebeurde op het veld.”

Maar al snel bleek die poutrelle hen veel plezier te verschaffen. “We verkneukelden ons in de miserie. Zelfs al kwamen er betere plaatsen vrij, dan nog kozen we het plekje achter de poutrelle. En zo was de Bende van de Poutrelle geboren, leggen ze de naam van hun vereniging al lachend uit.

In mei 2016, met de opening van de vernieuwde Versluys Arena, nam de groep afscheid van hun kolom. De vriendschap bleef echter bestaan en dit jaar vormden ze een heuse zaalvoetbalploeg met als doel de leukste club te zijn. “Iedereen die een beetje kan ‘shotten’, wordt in een voetbaltenuetje gesjouwd.” Sinds september speelt de Bende van de Poutrelle in de laagste reeks van de Barlokeliga in Leffinge en staat daar op de derde laatste plaats. “Zo is de beleving van vroeger weer terug.”