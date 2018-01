"Ambitieus? Ja. Maar ik blijf een moederkloek" Het topjaar van een voedingsdeskundige, en hoe dat te rijmen met een gezin CHRISTOPHE DECONINCK

02u36 0 Foto Noortje Palmers Sandra Bekkari is niet van plan om in 2018 stil te zitten. "Hopelijk kan ik het evenwicht tussen werk en gezin blijven bewaren." Oostende De feestdagen zijn achter de rug, met alle culinaire uitspattingen die daarmee gepaard gaan. En dus regent het opnieuw goede voornemens, met fitnesscentra die hun abonneecijfer weer de hoogte in zien gaan. Maar wij hoeden ons liever voor crashdiëten of zuiveringsrituelen, en gingen eerst ten rade bij gezondheidscoach en voedingsdeskundige Sandra Bekkari (44). En natuurlijk ook om het even over dat topjaar van haar te hebben.

In 2017 was je niet weg te slaan van

het scherm en vlogen je boeken de

deur uit. Hoe bevalt het BV-schap?

"Ik moet bekennen dat ik de impact van televisie op mijn leven wat heb onderschat. Ik denk vaak: 'O jee, mensen herkennen mij hier'. In de supermarkt komen mensen doodleuk in mijn karretje piepen om te zien wat ik koop. En wanneer mijn dochter haar examen gaat indienen, stelt haar juf bijvoorbeeld nog snel een vraag over geraspte mozzarella. (lacht) Zoiets kon ik mij vroeger niet voorstellen. Het is wennen, al beheerst het zeker niet mijn hele leven. Wanneer ik op een concert met een pak friet rondloop, zie ik soms mensen rondom mij de wenkbrauwen fronsen, maar dat hoort erbij. Dat is ook de kern van mijn filosofie: alles draait om balans. Een frietje of een stuk chocolade moet van tijd tot tijd kunnen."





De opnames voor het tweede seizoen

van 'Open Keuken' op VTM zijn gestart

en er ligt alweer een nieuw boek in de rekken. Heb je nog tijd om te onthaasten?

"Ik ben net terug van een weekje Spanje, de batterijen zijn weer opgeladen. Normaal vieren we kerst en nieuw gewoon thuis, maar omdat mijn pluszoon in Portugal zit voor zijn studies, kwam dit voor iedereen goed uit. Maar hoe druk het ook mag zijn, ik maak steevast voldoende tijd voor mijn gezin. De balans zit nog steeds goed. Het is een kwestie van inplannen."





Evident wordt dat deze maand anders niet, met je nieuwe boek en het 'Nooit meer

diëten'-weekend in Oostende. Of toch?

"Wel, onze oudste heeft zijn eigen leven en mijn plusdochter zit op kot in Gent. Maar Anna, de jongste, komt vaak gewoon met mij mee naar de studio of fotoshoots en signeersessies. Mijn man (Peter Craeymeersch, directeur Toerisme Oostende, red.) heeft ook een heel drukke job. Nu, hij werkt in Oostende, dus het komt goed uit dat de 'Nooit meer diëten'-dagen uitgerekend daar plaatsvinden."





Kom je nog vaak in je geboortestad,

nu jullie in Zwevezele wonen?

"Hier genieten we vooral van de rust. Maar Oostende ligt op een boogscheut. Telkens wanneer we eens willen uitwaaien, gaan we even op en af. En dan achteraf genieten van een warme choco: zalig!"





En gaan lopen langs het strand?

"Sporten staat even op een laag pitje. Al probeer ik toch altijd snel even mijn loopschoenen aan te trekken, wanneer ik een hele dag achter de computer vast dreig te zitten. Dat is echter niets in vergelijking met de lange afstanden die ik vroeger liep. Mijn conditie is ook sterk afgenomen, al kan gewoon even gaan wandelen al een groot verschil maken. Met een dikke muts en wanten de winterkou trotseren en stappen: dat geeft je pakken energie."





We weten hoe belangrijk gezond en

lekker eten voor je is. Maar heeft zelfs

Sandra Bekkari een 'guilty pleasure'?

"Ik zie het niet echt als een 'guilty pleasure', want ik voel me er niet schuldig over. Maar als ik geen donkere chocolade (70%) in huis heb, dan is dat een ramp. Daarom sla ik altijd voldoende voorraad in. (lacht) In mijn filosofie mag je niet zwart-wit denken. Het gaat erom de juiste balans te vinden en af en toe te durven toegeven aan een 'kleine zonde', zonder je er achteraf schuldig over te voelen. Als je dan toch een pakje friet naar binnen speelt, leer er dan van te genieten, in plaats van het gevoel te hebben dat al je moeite voor niets is geweest."





Je vierde boek is net uit. Hoe moeilijk

is het om nieuwe ideeën te blijven vinden?

"Dat is iets waar ik bij elk boek stil bij sta. De uitdaging wordt steeds groter om nieuwe recepten uit te werken, maar ik merk dat ik door de jaren heen alleen maar creatiever ben geworden. Trouwens, het gamma aan verse voedingsmiddelen op de markt is bijna eindeloos - evenals de hoeveelheid combinaties die je ermee kan maken. En ik heb altijd iets achter de hand: op mijn computer heb ik een mapje waar ik steevast ideeën in 'parkeer' voor het volgende boek."





Op de Boekenbeurs bleek vorig jaar

dat je van alle 'kookboeken-auteurs'

de meeste exemplaren verkocht had.

Hoe groot is de competitie in dat wereldje?

"Ach, de zon komt op voor iedereen. Wat mij betreft, zou ik het tof vinden mochten mensen vandaag iets uit mijn boek klaarmaken, en morgen iets uit het boek van Pascale Naessens of Jeroen Meus. Als je de media moet geloven, gunnen wij elkaar het licht in de ogen niet. Maar we zijn allemaal collega's. Heel die heisa met Pascale en Jeroen werd enorm uitvergroot. En een dag na mijn akkefietje met Jeroen heeft hij me trouwens een tof berichtje gestuurd."





Om af te sluiten: wat zijn je

goede voornemens voor 2018?

"Ik hoop dat ik het evenwicht tussen werk en privé kan blijven bewaren. Ik doe mijn job supergraag, maar mijn gezin blijft op de eerste plaats staan. Jaar na jaar blijkt wel dat die oefening steeds moeilijker wordt. Ik ben misschien wel ambitieus, maar ik blijf een echte moederkloek."





Het vierde boek van Sandra Bekkari in de 'Nooit meer diëten'-reeks is gisteren verschenen bij uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts, en kost 24,99 euro. De 'Nooit meer diëten'-dagen vinden dit weekend plaats in het Kursaal van Oostende. Tickets zijn verkrijgbaar via www.nooitmeerdieten.be/schrijf-je-in-voor-de-nooit-meer-dieten-dagen/.