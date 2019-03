‘Als de vrouwtjes van huis zijn’: toneelgezelschap Cenakel Oostende brengt haar 33ste productie op de planken Leen Belpaeme

25 maart 2019

Toneelgezelschap CENAKEL Oostende brengt dit jaar haar 33ste productie ten tonele.

“Met ‘Als de vrouwtjes van huis zijn’ hopen wij ons publiek opnieuw aan het lachen te brengen en een ontspannende avond te bezorgen”, vertelt voorzitter Ivan Sorel. Er werd daarom opnieuw gekozen voor een blijspel.

Johan Ameloot, Ann Denhert, Eddy Handschoewerker, Johnny Jonckheere, Rita Sanders, Simke Houbrix, Dany Lowyck en Irene Neirynck brengen toneel dat toegankelijk is voor iedereen. Het verhaal gaat over een huisvrouw met een inwonende moeder die er eindelijk eens enkele dagjes tussenuit kan gaan. Door fileleed moet ze echter terug naar huis, waar haar man duidelijk niet op gerekend had. Het toneelgezelschap treedt op van vrijdag 29 tot zondag 31 maart. Op vrijdag en zaterdag is er een voorstelling om 20.15 uur en op zondag om 15.15 uur en dit in het St Andreasinstituut, Steensedijk 151 in Oostende. Reservaties via Annie Vanhooren via 059/50.48.91, 0475 / 68.19.50 of annievanhooren@skynet.be. Een ticket kost 9 euro in voorverkoopt en 10 euro de avond zelf.