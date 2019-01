“Als de kleine kinderen in Brussel het niet doen, moeten wij het doen”: Oostendse jeugd houdt klimaatmars in eigen stad GUS LBB

24 januari 2019

10u37 0 Oostende Na de klimaatmarsen in Brussel hebben jongeren ook in Oostende opgeroepen om te brossen voor de bossen. Zo’n 500 tot 600 jongeren en kinderen verschenen om 10.30 uur aan de start in het Leopoldpark geflankeerd met borden met verschillende boodschappen op.

Afgelopen weekend riepen Nathan Blondé, Lize De Buf (17) en Noa Schoonbaert (17) op om ook in Oostende op straat te komen voor het klimaat. Dat doen ze onder meer omdat Oostende als kuststad al snel de gevolgen zal voelen van een stijgende zeespiegel. Ze willen daarmee ook bewijzen dat het hem niet enkel gaat om het uitstapje naar Brussel in plaats van een dagje school, maar dat ze echt bezorgd zijn en aan de beleidsmakers in Brussel willen tonen dat het hun menens is. Hun oproep werd goed opgepikt door jongeren en enkele lagere scholen.

Een 30-tal leerlingen van De studio zijn aanwezig op de mars. “We zijn hier omdat het belangrijk is voor onze toekomst. We moeten tonen dat we er om geven. Als de kleine kinderen in de regering het niet doen, moeten de grote kinderen het doen”, klinkt het bij de jongeren. Dat er ook kritiek is omdat ze spijbelen trekken deze jongeren zich niet aan. “Dat ze maar denken, wij weten waarom we meedoen. We tonen dat de natuur belangrijker is dan school. Op zaterdag zijn we misschien vrij, maar nu tonen we dat we er genoeg om geven.”

Ook enkele basisscholen kwamen af met hun leerlingen. De lokale politie is aanwezig voor de begeleiding van de klimaatmars, het regelen van het verkeer en het toezicht op de openbare orde, maar alles verloopt rustig.

De mars is gestart in het Leopoldpark en gaat via de Leopold II laan naar de Alfons Pieterslaan en de Torhoutsesteenweg om uit te komen aan het Leopold I-plein. Via de Leon Spilliaertstraat, de Euphrasina Beernaertstraat en de Jozef II Straat gaat de mars naar het eindpunt op het Petrus- en Paulusplein. De bedoeling is om hier om 12 uur te eindigen. De organisatoren worden daarna nog verwacht op het stadhuis voor een gesprek met burgemeester Bart Tommelein en enkele schepenen.

