“Alle troeven van de haven tonen” Nieuwe bestuur wil niet alleen inzetten op offshore windmolenparken Leen Belpaeme

30 januari 2019

16u41 0 Oostende De haven gaat de komende zes jaren inzetten op verschillende segmenten, terwijl de focus de voorbije jaren op blauwe energie en de offshore windmolenparken lag. Het nieuwe bestuur mikt bijvoorbeeld ook op cruises en ferry’s en zal meer aandacht besteden aan het erfgoed en de visserij.” Vzw Restart is blij met de plannen. “De haven draait 180 graden van koers en ziet in dat ze op meerdere paarden moet inzetten.”

Zo’n 150 mensen verzamelden dinsdagavond in het Sint-Andreasinstituut voor het debat over de haven. Het was onmiddellijk een vuurdoop voor de nieuwe havenschepen Charlotte Verkeyn (N-VA), maar het publiek was achteraf blij om te horen dat de haven opnieuw wil inzetten op verschillende segmenten. Dat is ook wat de vzw Restart en zijn sympathisanten al jaren vragen. Voormalig havenvoorzitter Johan Vande Lanotte wijzigde jaren geleden de koers en zette fors in op de bouw en onderhoud van de offshore windmolenparken. Een industrie waarin de haven nu ook gespecialiseerd is, maar er zal de komende jaren meer nodig zijn om de haven weer gezond te maken. De bestaande ruimte voor windmolenconcessies is bijna volzet en het zal nog even duren voor de bouw in de nieuwe zones kan starten. Naast de offshore industrie wil het nieuwe bestuur meer inzetten op de circulaire industrie, watergebonden activiteiten, cruises en ferry’s. “Dit laatste dossier is actueel en we zijn hier volop mee bezig”, zegt Verkeyn. “We zullen ook meer aandacht besteden aan het erfgoed en de visserij ondersteunen waar we kunnen.”

In de zaal zaten heel wat mensen die werken in havengebonden bedrijven. Zij vroegen zich vooral af of er opnieuw meer overleg kan komen. Dertig jaar geleden werd de Oostendse havengemeenschap opgericht samen met de gebruikers van de haven. Maar er werd de voorbije jaren weinig gedaan met dit orgaan. Professor emeritus Georges Allaert pleitte in het verleden en ook tijdens het debat voor een herwaardering. “Er moeten heel veel zaken opgepakt worden en ook de communicatie met de aandeelhouders moet verbeteren”, geeft ook CEO Dirk Declerck aan. “Momenteel is de haven structureel verlieslatend. Dat is niet goed. We moeten voor een kentering zorgen en we zullen daarvoor met de stad zo snel mogelijk kijken hoe we dat kunnen aanpakken. We moeten meer tonen wat de troeven zijn van de haven. Ik heb ook al samengezeten met Zeebrugge om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken.”

Organisator vzw Restart was nadien blij met de plannen voor de haven. “Ik vond het heel verhelderend. De haven draait 180 graden van koers. Na enkel de focus te leggen op blauwe energie, zien ze nu toch in dat ze op meerdere paarden moeten inzetten. We gaan naar een multifunctionele haven en daar zijn we heel blij mee. Wat ook belangrijk was voor ons, is dat de visie van de schepen gedragen wordt door het schepencollege”, licht Danny Drooghenbroodt toe.