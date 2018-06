"Al honderden bommen uit zee gehaald" OOSTENDENAAR SPOORT MUNITIE OP MET UXSOLUTIONS TIMMY VAN ASSCHE

09 juni 2018

02u51 0 Oostende Bommen, mijnen, obussen, torpedo's, artillerie en ander explosief materiaal opsporen en verwijderen. Dat is het gevaarlijke werk van Vincent Hoffmann en zijn bedrijf UXSolutions. "De keuze voor Oostende als uitvalsbasis was logisch."

Oostendenaar Vincent Hoffmann was 26 jaar werkzaam als duiker-ontmijner bij DOVO, de ontmijningsdienst van defensie. Maar DOVO doet geen preventief ontmijningswerk, zoals detectie en onderzoek op aanvraag", weet Hoffmann. "Als iemand een niet-ontploft springtuig vindt, wordt de politie gecontacteerd, die op zijn beurt DOVO inlicht. Wij willen met UXSolutions een brug slaan tussen beide werelden. Wij gaan preventief te werk en sporen doelgericht munitie op. Aan de hand van resultaten stellen wij risicoanalyses op voor bedrijven en hun geplande werkzaamheden."





Mijnen en torpedo's

De activiteiten van UXSolutions focussen zich zowel op zee als op land, al is vooral de offshoresector een belangrijke klant. "We werken nauw samen met DOVO tijdens grote projecten, zoals de constructie van windturbineparken op zee. Zo verloopt alles volgens de regels van de kunst en wet. We brengen de risico's in kaart die in of op de zeebodem liggen. We huren vaartuigen die automatisch en zonder anker hun positie aanhouden, en maken gebruik van magnetometrie en een sidescansonar als onderzoekstechniek. Als we eender welk springtuig ontdekken, worden het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) en DOVO gecontacteerd en ingelicht over onze vondsten. Op land gelden nagenoeg dezelfde technieken." In de sector wordt vooral met freelance duikers en onderzoekers gewerkt. Het aangetroffen springtuig wordt finaal door DOVO onschadelijk gemaakt."De afgelopen maanden hebben we honderden verschillende springtuigen uit zee gehaald. Weet je, er bevindt zich nog veel niet-ontploft materiaal zowel op zee als aan land. Elk jaar moet DOVO 250 tot 300 ton munitie onschadelijk maken. In de zee vind je hoofdzakelijk mijnen, torpedo's en artillerie, terwijl je aan land vooral obussen aantreft. De offshoresector en de voorbereidende werken van windturbineparken zijn belangrijke klanten. De keuze voor Oostende, die met haar haven vol inzet op de offshoresector, was voor mij zeer logisch. Zo werkten we mee aan de voorbereiding van parken Northwestern 2, Otary, en willen we meehelpen aan de voorbereiding van Seastar en Mermaid. Let wel, we zijn niet alleen in België actief, maar ook in Frankrijk en zelfs in Duitsland. Zo wordt een nieuw windturbinepark gepland voor de kust van Duinkerke, waar we aan mee willen helpen."





Ook les

Na 2020 wordt nog werk gemaakt van twee windparken voor de Duinkerkse kust, op de grens met ons land. Hoffmann geeft ook les in bedrijven over onder meer wetgeving, archeologie, werfveiligheid en wat te doen bij accidentele ontploffingen.