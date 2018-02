"Achter de stuurknuppel valt alle stress van me af" Drukste filmjaar ooit, maar gelukkig kan er altijd potje gevlogen worden TIMMY VAN ASSCHE

24 februari 2018

02u39 0 Oostende Sam Louwyck (51) staat voor zijn wellicht drukste filmjaar ooit. Straks is de geboren Bruggeling te zien aan de zijde van Nicholas Cage, John Cusack en onze eigen Jean-Claude Van Damme. En tussendoor toch nog even fijntjes zijn vliegbrevet gehaald. "Nee, veel vrije tijd heb ik niet. Maar van een rondje vliegen kom ik helemaal tot rust."

Drie langspeelfilms en een kortfilm: ziehier de agenda van Sam Louwyck voor de komende maanden. Drukbezet is het woord dat u zoekt, maar desondanks wisten wij er ons nog ergens tussen te wringen voor dit gesprek.





Eerst en vooral: gefeliciteerd met je vliegbrevet.

"(lacht) Dank je. Ach, het is recreatief en ik mag nu op mijn eentje vliegen. Nog vier vlieguren en dan is ook mijn passagiersbrevet binnen. Daarna wil ik me voorbereiden op de 'advanced course': vliegen in formatie, displays, shows,... Goed, we zien wel. Maar ik wil meer doen dan enkel van A naar B tuffen. Als ik kan, trek ik er elk weekend op uit. Vliegen is enorm ontspannend."





Een leek zou gek worden van al die tellers en metertjes in de cockpit...

"Tijdens je eerste vlucht kan je maar de helft van wat je ziet onthouden. Toch zijn deze kleinere ULM-toestellen minder complex dan ze lijken. Je moet vooraf weten wat je moet doen, hoe je motor opgebouwd is, wat de weersvoorspellingen zijn,... Kijk, in een vliegtuig ben je aan het wérken. Maar ik ben zo gefocust, dat ik net daarom ontspan. Vraagstukken die op de begane grond zo problematisch lijken, kan je in de lucht beter inschatten."





Van wie kreeg je de vliegmicrobe?

"Van mijn papa. Het zat hem in hart en nieren. Maar op 18 augustus 1991 is hij neergestort in Ursel. Telkens ik land en opstijg, passeer ik de plaats van de crash. Ik koester de mooie herinneringen. Verdorie, wat hebben wij een serieus potje gevlogen. Ondanks zijn ongeval ben ik zelf niet bang."





Straks ga je nog als een echte Hollywoodster van set naar set vliegen.

"Eén keer was ik bijna van een set in Frankrijk naar Luik gevlogen, maar het weer was te slecht. Ik zou dat nochtans graag doen. Naar een set vliegen is niet buitenmaats luxueus, maar wel praktisch en bovenal leuk."





Het wordt hoe dan ook een druk jaar. Welke projecten heb je zoal op stapel staan?

"Tot juni werk ik drie langspeelfilms en een kortfilm af. Nu vertrek ik naar Belgrado voor opnames van 'Underdogs', van de Spaanse regisseur Chino Mayo. Daarna volgens de opnames van 'The Bouncer', met Jean-Claude Van Damme. Ik mag niet veel vertellen over het verhaal, maar het lijkt me wel duidelijk dat ik niet de 'bouncer' - de buitenwipper - ben. (lacht) Van Damme is trouwens een zeer aangename mens. Tot slot acteer ik ook in de Frans-Belgische productie 'Jumbo'. Ik denk niet dat ik al zo'n druk schema gehad heb. Binnenkort ben ik te zien in de reeks 'Zonen van Van As' en de Baba Yega-film. Momenteel is op het Sundance Film Festival ook 'Mandy' te zien, waarin ik de openingsscène met Nicholas Cage speel. En dan zit 'Never Grow Old' van regisseur Ivan Kavanagh in postproductie. Het was fantastisch om met onder anderen John Cusack en Emile Hirsch te mogen acteren."





Grote namen...

"Een superster zal ik niet worden. En ik vind het niet erg mochten mensen mij enkel kennen van Vlaamse producties. Ik weet wat ik doe en waar ik mee bezig ben. Da's het belangrijkste. Ik wist nooit zeker of ik acteur zou worden, maar ik ben altijd blijven dromen. En plots komt er dan een trein voorbij. You jump on it or you don't. Je kan ook van die trein tuimelen, maar dan heb je tenminste de sprong gewaagd. En áls je slaagt, dan kan je mooie plaatsen zien en veel mensen ontmoeten. Maar je moet ook enkele dingen laten varen, vooral op familiaal vlak. Trouwen of kinderen krijgen zit er niet echt in als je vaak van huis bent."





Je somde bijna uitsluitend buitenlandse producties op. Geen Vlaamse films meer?

"Ik had er nog niet bij stilgestaan, maar nu je het zegt... Het is misschien goed om heel eventjes van de Vlaamse schermen te verdwijnen en dan terug te keren."





Heb je geen zin om zelf een film te maken?

"Ik weet niet of het ooit werkelijkheid zal worden, maar het komt wel steeds dichterbij. Hoe vaker je op een filmset staat, hoe meer werkwijzen van regisseurs je leert kennen, en hoe meer je zelf gaat nadenken over hoe je de dingen kan aanpakken. Je begint alles samen te vatten, je eigen mening en visie te ontwikkelen. Mochten tijd en budget geen belemmering zijn, dan zou ik mijn eigen 'dream team' samenstellen. Onder meer met Wim Willaert en Sebastien Dewaele: topgasten."





Heb je nog tijd voor dans of muziek?

"Met pijn in het hart heb ik de band 'Falling Man' moeten verlaten. Er werd twee keer per week gerepeteerd, terwijl ik er maar één keer per maand bij kon zijn. Dat is niet fair ten opzichte van hun talent. Je kan niet alles doen, hé. Ook dans en choreografie heb ik op een laag pitje moeten zetten."





Tot slot: wat doet een geboren Bruggeling al vier jaar in Oostende?

"Ik verbleef in Lissabon en keerde terug naar België voor mijn zieke moeder. Na haar overlijden had ik geen zin om in Brugge in dezelfde 'soupe' te roeren. Veleer toevallig kwam via een vriend een appartement in Oostende vrij. Da's niet zo ver van Brugge, hé. En in Oostende heb je een grote instroom van cultuurmensen. Bovendien heeft Oostende een groot artistiek verleden. Mijn papa vloog bijvoorbeeld vaak vanuit Oostende, en nam Marvin Gaye mee aan boord. Al kan ik me niet herinneren dat ik de soulzanger zelf ontmoet heb."