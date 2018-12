Ook in onze regio blokken studenten samen "Thuis zit je alleen en ben je sneller afgeleid" Christophe Maertens

27 december 2018

Samen blokken voor de examens, het is een trend die steeds populairder wordt. Ook de Westhoek zijn er een aantal plaatsen die heel wat studenten trekken tijdens de periode voor de examens. De studenten worden er vaak verwend, in Heuvelland krijgen ze zelfs gratis soep.

Het JOC van Ieper zorg ervoor dat een 200-tal studenten in het Vleeshuis terecht kunnen om tussen de boeken te zitten”, aldus het stadsbestuur van Ieper. “Zowel de boven- als de benedenverdieping zijn toegankelijk tot en met 24 januari. De studenten zijn elke dag welkom van 8 tot 22 uur. Op 31 december sluit het blokcentrum om 22u.”

Studenten Andreas Degrande (18) en Pieter-Jan Delbroeck (18) uit Ieper en Emiel Decupere

(18) uit Boezinge vonden de weg naar het Ieperse blokkot. “We zitten alle drie in het eerste jaar hoger onderwijs en het is de eerste keer dat we hiervan gebruik maken. Een omgeving met studerende jongeren stimuleert wel om zelf te studeren. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid, zodat je echt in alle rust kan werken.”

In Ieper kunnen studenten ook op andere plaatsen aan de slag. Zo stelt het bedrijf Regus op Ter Waarde zijn deuren open. Regus beidt normaal werkplekken aan. “Coworking is al langer hip”, zegt William Willems, algemeen directeur van Regus België. “Maar ook samen studeren wint aan populariteit. Om hierop in te spelen, stellen we onze coworkingplekken gratis ter beschikking om er te blokken. Op vertoon van hun studentenkaart kunnen jongeren alle weekdagen terecht tussen 9 en 17 uur. Ook het bedrijf vind!, eveneens op Ter Waarde, stelt ruimte ter beschikking voor studenten

In Heuvelland is er plaats voorzien in OC De Galoye in Loker. Enkele tientallen studenten vinden er een plaatsje tot en met 4 januari en dat tussen 8u en 18u.

Er is gratis koffie, als de afwas wordt gedaan. Leuk is dat enkele zaken uit de omgeving, zoals De Rare Vos en Den Heksestoel, verse gratis soep brengen. Florian Ghelein (19) uit Loker studeert Dierengeneeskunde in Gent. De jongeman maakt net als vorig jaar gebruik van het blokkot in Loker. “Ik studeer veel liever hier dan thuis. Als je hier een pauze neemt dan doe je dat voor een half uur, terwijl ik thuis veelal een onderbreking van anderhalf uur neem. Ik kan hier wel goed studeren. Het zijn allemaal mensen van Heuvelland, dus je kent de meesten wel. Een prima initiatief in ieder geval.”

