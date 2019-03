ONZE TIPS VOOR HET WEEKEND: Schelpen tellen, sterren kijken en bunkers bezoeken Redactie

14 maart 2019

13u52 0

Ga schelpen tellen aan de kust

Wie dit weekend eens goed wil uitwaaien, kan zaterdag schelpen gaan tellen op het strand. Voor het tweede jaar op rij organiseren het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), Natuurpunt, EOS, Kusterfgoed, de Strandwerkgroep en de provincie West-Vlaanderen de Grote Schelpenteldag. Vorig jaar verzamelden, telden en identificeerden 400 burgers in totaal 30.000 schelpen, goed voor meer dan 50 verschillende soorten. Dit jaar hoopt de organisatie de kaap van de 100.000 schelpen te ronden. Schelpen verzamelen en tellen is niet alleen bijzonder leuk, maar de resultaten leren onderzoekers ook heel wat over deze groep zeedieren. Na het tellen worden de schelpen gewoon teruggebracht naar het strand. Wie deel wil nemen aan de Grote Schelpenteldag kan zaterdag tussen 10 en 16 uur terecht in alle tien de kustgemeenten. Inschrijven kan gratis via www.groteschelpenteldag.be.

Sterrenkijkdag in Koksijde en Oostende

Zaterdag en zondag vinden in heel Vlaanderen de jaarlijkse Sterrenkijkdagen plaats. Ook in Oostende en Koksijde worden waarnemingsposten opgezet. In Oostende kan je zaterdag van 19.30 tot 23.30 uur terecht in het Koninklijk Atheneum Pegasus in de Steensedijk 495. De vzw Astropolis organiseert er samen met JVS Quasar en de Athena Campus Pegasus een lokale editie van de Sterrenkijkdag. Met verschillende telescopen kan je het wonderbaarlijke heelal verkennen. De maan is voor 76 procent verlicht en dus goed zichtbaar. Ook de planeet Mars zal laag aan de hemel te zien zijn. Met wat geluk kan je misschien ook een vallende ster, meteorenzwerm of satelliet zien overvliegen. Houd de website www.astropolis.be in de gaten, want bij veel wolken, wind of neerslag wordt de activiteit geannuleerd. In Koksijde kan je op vrijdag en zaterdag tussen 20 en 23 uur sterren kijken bij sterrenwacht Sterrenjutter. De deelname aan de Sterrenkijkdagen is gratis.

Openingsweekend Batterij Aachen

In provinciedomein Raversyde in Oostende gaat dit weekend het vernieuwde WOI-bunkercomplex Batterij Aachen opnieuw open. Zowel op zaterdag als zondag zijn er tal van activiteiten. De batterij bestaat onder meer uit vier geschutstellingen, observatiebunkers, munitiebunkers en een bomvrije schuilplaats. Het complex onderging een grondige restauratie en herbergt voortaan ook een museum. Dit weekend kan je aan de hand van beeld, animaties en een 3D-reconstructie meer te weten komen over de site. Tussen 10.30 en 18 uur leiden gidsen je rond en geven ze uitleg over de kustverdediging, het leven op de kustbatterij en de oorlog op zee. In ‘Anno 1465', het middeleeuwse vissersdorp in Raversyde, zullen acteurs de middeleeuwse huisjes bewonen. Een bezoekje aan Batterij Aachen is dit weekend volledig gratis.

Brugs Jeugdboekenfeest

Boekenwurmen moeten zondag in Brugge zijn voor het Jeugdboekenfeest. Tussen 10.30 en 17 uur worden op tal van plaatsen activiteiten georganiseerd. Net als bij de Jeugdboekenmaand is ‘vriendschap’ ook tijdens het Jeugdboekenfeest het centrale thema. Er is een gevarieerd programma met workshops, theater, voorleesmomenten en animatie in de hoofdbibliotheek Biekorf en op verschillende andere locaties in de stad. Zo wordt op de Burg de theatervoorstelling ‘Het meisje dat een vogel werd’ gespeeld. Bij het OCMW van Brugge in de Hoogstraat 9 kunnen kinderen dan weer leren rappen en rijmen. De toegang tot het feest en alle activiteiten zijn gratis. Om zeker te zijn van een plaatsje, reserveer je best op voorhand je tickets via de website www.brugge.be/jeugdboekenfeest.

37ste Zwemfestijn in zwembad De Valkaart

Voor de waterratten is er zondag dan weer één adres: het zwembad van De Valkaart in Oostkamp. De plaatselijke zwemclub organiseert er al voor de 37ste keer het ‘Zwemfestijn van 1.001 meter’: een open wedstrijd voor individuele zwemmers en niet-watersportverenigingen. Elke zwemliefhebber kan zijn 1.001 meter komen zwemmen, al dan niet tegen tijd. Inschrijven kan vanaf 12 uur en kost 2,5 euro. Er kan vrij gezwommen worden tot 16 uur. Er zijn speciale trofeeën voor de snelste zwemmer uit iedere leeftijdscategorie, zowel bij de jongens als bij de meisjes, en voor de oudste en jongste deelnemers. De winnende ploeg ontvangt de ‘Wisselbeker Zwemfestijn 1001 meter’. Nieuw dit jaar is dat zwemmers tot 14 jaar hun brevet van 400, 800 of 1.000 meter kunnen halen. Naast het Zwemfestijn vindt ook de ‘Estafettewedstrijd over 1.001 meter’ plaats, bedoeld voor ploegen van maximaal 10 zwemmers. De inschrijvingen voor dat evenement werden helaas al afgesloten.