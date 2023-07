Onweer trekt over Vlaanderen zonder veel schade: wel twee dakbranden door blikseminslagen in Herent

Petitie tegen muziekfes­ti­vals aan Heizel al meer dan 250 keer onderte­kend: “Een publiek park is niet de juiste plek voor festivals”

Met passages van onder meer CORE Festival, Couleur Café en Brossella, vinden er in de zomerperiode heel wat grote evenementen plaats in het Lakense Ossegempark. Te veel volgens enkele buurtbewoners, die een petitie lanceerden tegen de festiviteiten in de buurt van Heizelvlakte. Die werd ondertussen al meer dan 250 keer ondertekend. De initiatiefneemster, Cathy Allaert, lijst de bezwaren hier op. “Het is niet te begrijpen.”