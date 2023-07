Ontdek hier de 89 leukste vakantietips voor kids in Vlaanderen: van een Kidsrun tot kindernamiddagen op de Gentse Feesten

Het schooljaar zit erop en dat betekent voor de leerkrachten, maar vooral ook voor de leerlingen twee maanden verdiende rust. Misschien staat er wel een reisje gepland met het gezin of een kamp met de vrienden. Voor ouders die niet weten waar ze hun kroost mee moeten zien te entertainen tijdens de zomervakantie hebben wij de 89 leukste tips opgelijst uit heel Vlaanderen. En er is voor ieder wat wils!

ANTWERPEN

Kontich: Kinderfeest met Ketnetband

Volledig scherm De Ketnetband komt op maandag 10 juli naar Kontich © Muzass

De Kontichnaren vieren traditioneel feest tijdens het eerste weekend na 4 juli, dat is ook dit jaar niet anders. Tijdens Kontich feest! vinden jaarlijks heel wat leuke activiteiten plaats, waaronder de jaarmarkt op maandag 10 juli. Diezelfde dag kunnen gezinnen met kinderen genieten van een spetterend optreden van de Ketnetband. De Ketnetband, die wordt gevormd door wrappers Gloria, Maureen, Gio, Maarten, Lotte en Jasper, is zonder twijfel de meest swingende kids band van het land. Na het optreden kunnen de kinderen nog een ritje maken op de draaimolen of eendjes vissen, want van zaterdag 8 tot dinsdag 11 juli staat ook de kermis in Kontich opgesteld.

Waar? Gemeenteplein, 2550 Kontich

Wanneer? Maandag 10 juli 2023, van 11 tot 12.15 uur

Turnhout: Stadstoeren

Volledig scherm Stadstoeren in Turnhout (archiefbeeld) © RV

Elke zichzelf respecterende centrumstad heeft tegenwoordig wel één of meerdere stadsfestivals. Dat is ook in Turnhout niet anders. Tijdens het tweede weekend van juli kan je daar Stadstoeren bezoeken. In heel de stad vinden er dan verschillende concerten, workshops en andere culturele evenementen plaats. Wat dacht je bijvoorbeeld van een workshop jammen of het ‘Nationaal Kampioenschap Slam Poetry’. Stadstoeren richt zich op alle leeftijden en is dus uitermate geschikt voor een uitstap met het hele gezin.

Waar? 2300 Turnhout

Wanneer? Vrijdag 7 tot zondag 9 juli 2023

Lier: Schipkenskermis

Volledig scherm Schipkenskermis (archiefbeeld) © RV/stad Lier

Met het hele gezin naar de kermis? Als dat geen leuke zomeruitstap is! Van vrijdag 5 tot en met dinsdag 15 augustus staat de Schipkenskermis op de Lierse Grote Markt. De kleine maar zeer fijne kermis heeft alles wat een kinderhart begeert: van een draaimolen tot een eendjesviskraam. Wie pakt de ‘floche’?

Waar? Grote Markt, 2500 Lier

Wanneer? Vrijdag 5 tot dinsdag 15 augustus 2023 van 14 tot 19 uur

OOST-VLAANDEREN

Gent: Gentopia kindernamiddagen op de Gentse Feesten

Volledig scherm Gentopia in 2022 © Wannes Nimmegeers

Van 14 tot 23 juli staat Gent volledig in het teken van de jaarlijkse Gentse Feesten. Ook voor kinderen valt er deze periode heel wat te beleven. Zo wordt het Zuidpark tien dagen lang omgevormd tot een waar speelparadijs. In Gentopia kunnen kinderen tussen 0 en 12 jaar naar hartenlust springen, kleuren, coderen en zoveel meer. “Ons programma biedt voor elk wat wils, voor jong én oud(er)”, klinkt het. “Voor de ouders is er een gezellig terras in het dorp.”

Waar? Woodrow Wilsonplein, 9000 Gent

Wanneer? Van 14 tot 23 juli elke dag van 13 tot 19 uur.

Eeklo: Kiekeboe doe-wandeling

Volledig scherm De Kiekeboes veroveren Het Leen. © Joeri Seymortier

2023 is het feestjaar voor Het Leen: het provinciaal domein wordt 50 jaar. Om dat te vieren nemen De Kiekeboes hun intrek in het bos. Nog tot 6 december kan je er een wandelzoektocht rond de stripfamilie volgen. Tijdens de wandeling van dik vijf kilometer maak je kennis met de vele personages van de populaire stripreeks. “Kers op de taart zijn de weetjes van Nonkel Vital, waarbij je heel wat verneemt over de geschiedenis van dit domein, en het rijke hedendaagse natuuraanbod”, vertelt Merho, de schrijver van de strips.

Waar? Het Leen, Gentsesteenweg 80, 9900 Eeklo

Wanneer? Voor de doe-wandeling van De Kiekeboes kan je een gratis formulier afhalen in het bosinfocentrum van Het Leen, dat is geopend van dinsdag tot en met zondag van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur.

Zele: Spelletjesnamiddag

Volledig scherm Beeld ter illustratie © Didier Verbaere

Aangezien de spelletjesavond voor volwassenen in Lokaal Dienstencentrum De Welle steeds een groot succes is, wil de bibliotheek ook aan kinderen de gelegenheid bieden om niet alleen spelletjes te spelen, maar ook te leren spelen. Alle kinderen tussen drie en twaalf zijn welkom om nieuwe gezelschapsspelletjes uit te komen proberen of om te genieten van spelletjes die ze al kennen. Kinderen tot zes jaar moeten vergezeld worden door een volwassene.

Waar? Bibliotheek (Lokerenbaan 41) in Zele

Wanneer? Woensdag 5 juli van 14 tot 16 uur

Gavere: Kidsrun

Volledig scherm Beeld ter illustratie © Laenen

De Kidsrun is een avontuurlijke loop voor kinderen van vijf tot tien jaar. De deelnemers leggen een hindernissenparcours van 500 meter af. Per rondje krijgen de kinderen een bonnetje. Daarmee kunnen ze na afloop genieten van een hapje of een drankje in de tent. De Kidsrun start om 18 uur. Je kan je kind ter plaatse inschrijven vanaf 17.30 uur.

Waar? Sportdreef in Gavere

Wanneer? Maandag 17 juli van 17.30 tot 19 uur

VLAAMS-BRABANT

Hoegaarden: Circus Pipo

Volledig scherm Circus Pipo zet binnenkort haar tenten op in Hoegaarden © RV

Van woensdag 5 tot zondag 9 juli slaat Circus Pipo haar tenten op aan het kerkhof van Hoegaarden. Daar verzorgen ze een spectaculaire show met clowns, acrobaten, evenwichtskunstenaars en nog zoveel meer. Circus Pipo is een eigentijds circus dat een heerlijke mix brengt van puur traditioneel circus en unieke, wervelende sensaties. Ze staan al jaren garant voor een fijne familieshow. Die duurt ongeveer anderhalf uur. Het circus zal in Hoegaarden in totaal zes keer spelen: een keer op woensdag en vrijdag en twee keer op zaterdag en zondag. Je kan je tickets nu al bestellen via de website van Circus Pipo of ter plaatse aan de circuskassa. Die is telkens open vanaf een uur voor de voorstelling.

Waar? Elst z/n, Hoegaarden

Wanneer? Woensdag 5 en vrijdag 7 juli om 15 uur, zaterdag 8 juli om 15 uur en om 19 uur, zondag 9 juli om 11 uur en om 15 uur

Meise: Pop-up speelwijk

Volledig scherm In Meise duikt elke week op een andere plaats een speeldorp op. © Maxime Petit

Elke week speelplezier voor jong en oud op een andere locatie. Dat zijn de pop-up speelwijken van de gemeente Meise. De speelwijken houden het midden tussen een speelpleinwerking en een ontmoetingsplaats. Zowat elke woensdagnamiddag van de zomervakantie kunnen kinderen er terecht om te ravotten en hun ouders om een babbeltje te doen met de mensen uit de buurt. Je vindt er tenten met muziek en tal van speelmogelijkheden. De speelwijken zijn trouwens helemaal gratis. Je kan gewoon langskomen en blijven zo lang je wil. Bovendien deelt de gemeente ook subsidies uit aan de organisatoren van buurtfeesten die aansluiten op de speelwijk. Het volledige overzicht van de locaties vind je hier.

Waar? Op verschillende locaties in Meise

Wanneer? Woensdag 5, 12 en 26 juli en 2, 9 en 23 augustus, telkens van 13 tot 17 uur

LIMBURG

Hasselt: Kinderwandeling

Volledig scherm Kinderwandeling van Clavis in Hasselt © Clavis Uitgeverij

Ook dit jaar organiseert stad Hasselt een leuke stadswandeling voor kinderen in samenwerking met Uitgeverij Clavis. De wandeling is bedoeld voor kinderen van drie tot vijf jaar. De tocht start bij Visit Hasselt. Je ontdekt de stad aan de hand van de wandeling volledig in het thema van een Clavis-kinderboek. Hebben jullie de wandeling helemaal afgerond? Dan kan je bij Visit Hasselt terecht voor een beloning.

Waar? Centrum Hasselt

Wanneer? Doorlopend vanaf zaterdag 1 juli tot zondag 3 september

WEST-VLAANDEREN

Middelkerke: Film: ‘Dora en de Verloren Stad van Goud’

Volledig scherm Fragment uit 'Dora en de Verloren Stad van Goud'. © rv

Tijdens de zomervakantie tovert de bib van Middelkerke zaal ‘Het EI’ om tot de kleinste bioscoop van Vlaanderen. Op zaterdag 8 juli staat ‘Dora en de Verloren Stad van Goud’ op het programma. Dora begint aan een missie met haar aap, Boots, en haar vrienden om haar vermiste ouders te redden en het mysterie van een legendarische goudstad op te lossen. Deze film is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Plaaten zijn beperkt dus vergeet je niet in te schrijven.

Waar? Populierenlaan 16, Middelkerke

Wanneer? Zaterdag 8 juli om 10 uur

Tielt: Kindernamiddag en streekbieravond

Volledig scherm Beeld ter illustratie © Foto Nijs

Op zaterdag 5 augustus organiseert de Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia Aarsele een kindernamiddag gecombineerd met de 19de editie van de streekbieravond in Parochiezaal Aarsele. Jonge kinderen kunnen hun hartje ophalen in het speelparadijs met springkastelen, gekke fietsen, gocarts en andere leuke spellen. Terwijl de kinderen zich amuseren kan jij op het streekbierterras kiezen uit meer dan 25 streekbieren. Daarnaast proef je ook van hapjes, wijn, cava en alcoholvrije alternatieven,

Waar? Jules van Ooststraat 14, Aarsele (Tielt)

Wanneer? Zaterdag 5 augustus van 14 tot 3 uur

