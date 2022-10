Ontdek hier 84 tips voor een leuke herfstvakantie in Vlaanderen: van speelzwemmen tot Bumba ontmoeten

De herfstvakantie is van start gegaan en dus is het opnieuw tijd om leuke uitstapjes met de kinderen te plannen. Onze redactie zocht uit wat Vlaanderen volgende week allemaal te bieden heeft. Van Technopolis on tour in Mol tot een poppentheater in Kampenhout: groot en klein weet deze vakantie zeker weer wat te doen.

VLAAMS-BRABANT

Grimbergen: Circus Pepino

Nog tot donderdag 3 november blijft Circus Pepino aan het vliegveld in Grimbergen. Daar zorgen ze voor een traditioneel circusprogramma dat jong en oud ongetwijfeld kan bekoren. In 90 minuten tijd zie je er onder meer een meisje aan de trapeze, jongleurs, acrobaten en uiteraard ook de clown van het olijke gezelschap. Daarnaast heeft het circus ook haar eigen hoefdieren bij zoals geitjes en pony’s. Bovendien krijg je in de tent ook nog eens het bezoek van Belle en het Beest en Olaf van Frozen. Zelfs Mickey Mouse zal van de partij zijn. Online kan je helaas geen tickets kopen. Wie zeker wil zijn van zijn plaatsje, koopt zijn kaartjes best aan de circustent zelf. Dat kan elke dag tussen 10 en 18 uur.

Waar? Humbeeksesteenweg z/n, Grimbergen

Wanneer? Zaterdag 29 en zondag 30 oktober, woensdag 2 en donderdag 3 november. Telkens vanaf 14 uur, zaterdag vanaf 16 uur

Kampenhout: Poppentheater

Zit je toch liever lekker in een knus zeteltje in een warme theaterzaal? Geen enkel probleem, want in De Krop in Kampenhout kan je gaan kijken naar een echt poppentheater. ‘Knuffels’ belooft een clowneske voorstelling te worden voor het hele gezin, met - uiteraard - een heleboel knuffels in de hoofdrol. Want wat als je knuffels konden vertellen wat er allemaal in je kamer gebeurd? Zouden ze al die geheimen gaan doorvertellen aan je ouders? Of weten zij misschien iets van mama en papa dat jij nog niet weet? Het zijn heel wat vragen waarop je misschien graag het antwoord kent. Loesje gaat op zoek naar antwoorden en neemt haar publiek mee op ontdekking. Benieuwd wat dat gaat geven.

Waar? Dorpsstraat 9B, Kampenhout

Wanneer? Donderdag 3 november. Vanaf 14 uur

LIMBURG

Hasselt: Ontmoet Bumba

Van 28 oktober tot en met 6 november is het Feest van het Boek. Dan worden boeken en auteurs extra in de bloemetjes gezet. In het kader van Feest van het Boek komt Bumba op woensdag 2 november op bezoek in de Standaard Boekhandel van Hasselt. Ben jij een grote Bumba-fan? Kom dan zeker een kijkje nemen en breng je camera mee want iedereen mag bij Bumba op de foto.

Waar? Standaard Boekhandel (Koning Albertstraat 40) in Hasselt

Wanneer? Woensdag 2 november van 10 tot 11.30 uur

WEST-VLAANDEREN

Harelbeke: Workshop ‘Ster zoekt chef’

Sta tijdens de herfstvakantie drie dagen in de keuken en ontdek de chef in jezelf. De animatoren zorgen voor originele recepten. Op maandag ga je aan de slag met deeg om spookgebakjes te maken voor Halloween. Ook leer je hoe je van een stuk fruit een pop kan maken om te gebruiken als personage in een heus fruittheater. Kortom leer je de keuken kennen op een creatieve manier. De workshop kost 63 euro.

Waar? Jeugdcentrum TSAS, Twee-Bruggenstraat 30, Harelbeke

Wanneer? Maandag 31 oktober, donderdag 3 november en vrijdag 4 november van 7.30 tot 18 uur

Brugge: Op planetenjacht

Dankzij deze voorstelling maken kinderen op een laagdrempelige manier kennis met astrofysica. Het toneelstuk gaat over Celeste die tijdens een slapeloze nacht bezoek krijgt van de mysterieuze Moon en zijn lichtgevende helpers. Het nieuwsgierige meisje weet al bijzonder veel over het zonnestelsel maar gaat samen met Moon op zoek naar planeten rond andere sterren. Zo wordt de ‘planetenjacht’ van astrofysici begrijpbaar en op kinderniveau voorgesteld. Verken tussendoor expoplaneten vol vulkanen, ijswerelden en zelfs superaardes. Misschien vind je zelfs een leefbare planeet, zoals de aarde, rond een andere ster. Een ticket kost 8 euro voor volwassen en 7 euro voor bezoekers jonger dan 18 jaar.

Waar? Zeeweg 96, 8200 Brugge

Wanneer? Op verschillende data en uren tijdens de hersftvakantie

OOST-VLAANDEREN

Gent: Zoeken naar de bril van Draakje Fosfor

Heb je al gehoord van Draakje Fosfor? Hij woont op de toren van het Belfort en kan vuurspuwen als de beste, maar voor zijn spullen zorgen vindt hij wat moeilijker. Hij is namelijk zijn bril verloren. Tijdens een speurtocht in Gent ga je er samen met het hele gezin naar op zoek. Onderweg kom je heel wat opdrachten tegen en ontdek je meer over de stad en het Belfort. De route volg je via de Draakje Fosfor-app, die je kan dowloaden in de app-store of Google Play en beschikbaar is in vijf talen. De tocht is ongeveer drie kilometer lang en duurt zo’n twee uur. Nog een leuk extraatje: als je voor 18 uur het eindpunt bereikt, krijg je een verrassing als beloning!

Waar? De tocht start aan aan het infokantoor van VisitGent en gaat doorheen het centrum van Gent.

Wanneer? Je kan de speurtocht uitvoeren wanneer je wilt.

Deinze: Op avontuur met Buzz Lightyear

In het Leietheater kan je tijdens de herfstvakantie gaan kijken naar de film Lightyear, over de astronaut waarop de speelgoedfiguur uit Toy Story gebaseerd is. Buzz leidt als gezagsvoerder na een jaar voorbereiding zijn eerste testvlucht. Hierin krijgt hij het gezelschap van de robotkat Sox. Op zijn reis maakt Buzz heel wat mee, zeker wanneer hij moet afrekenen met keizer Zurg, een reusachtige robot. Kom genieten van de film en beleef het epische avontuur van Buzz vanop de eerste rij!

Waar? Leietheater - Grote Zaal, Brielstraat 8, 9800 Deinze

Wanneer? Dinsdag 1 november en vrijdag 4 november van 14 tot 15.40 uur.

Herzele: Herfstknutselen

Hou jij van knutselen en wil jij je in de herfstvakantie graag creatief bezighouden? Doe dan zeker mee de workshop knutselen in het thema van de herfst in Herzele. Iedereen tussen vijf en twaalf jaar oud is welkom om zijn of haar creativiteit de vrije loop te laten gaan en de mooiste herfstfiguren en taferelen creëren met allerlei materialen.

Waar? De Wattenfabriek (Solleveld 35) in Herzele

Wanneer? Donderdag 3 november van 10 tot 12 uur

Dendermonde: Fluohesje pimpen

Met een fluohesje kan je in het donker veilig op de baan. Zo kunnen auto’s en fietsers je beter zien, waardoor je jezelf en anderen beschermt. Wil jij graag veilig in het verkeer zijn maar vind je zo’n fluohesje maar niets? Daar komt snel verandering in met deze leuke pimpworkshop. Tijdens de workshop ontdek je allerlei creatieve en technische vaardigheden om je fluohesje te personaliseren en te pimpen. Bovendien krijg je de kans om een gepersonaliseerd lampje te maken.

Waar? Jeugddienst (Sas 34) in Dendermonde

Wanneer? Vrijdag 4 november van 9 tot 16 uur

ANTWERPEN

Mortsel: Speelzwemmen

Een activiteit voor echte waterratten dan. Zij kunnen elke dag van de herfstvakantie terecht in zwembad Den Bessem in Mortsel om te komen ‘speelzwemmen’. Het zwembad wordt dan omgetoverd tot een waar speelparadijs met banden, ballen. Op het water drijft ook een reuzegroot springkasteel. Wat is er leuker dan spelenderwijs je zwemskills bij te schaven?

Waar? Zwembad Den Bessem, Liersesteenweg 15, 2640 Mortsel

Wanneer? Elke dag van de herfstvakantie van 13.30 tot 16.30 uur

Sint-Amands: Meespeelshow ‘Piratensoep met balletjes’

In Sint-Amands kan je tijdens de herfstvakantie samen met je kroost gaan kijken naar de muzikale meespeelshow ‘Piratensoep met balletjes’. Meespeelshow, dat betekent dat het publiek dus ook niet mag stilzitten. ‘Piratensoep met balletjes’ vertelt het verhaal van Kapitein Korneel en de arme Jacobus. Ze zijn met hun schip gestrand op een vreemd eiland en tot overmaat van ramp is hun piratensoep met balletjes ook nog eens gestolen. Ze moeten deze soep snel terugvinden anders veranderen ze in papegaaien. Help jij ze hun soep terug te vinden? ‘Piratensoep met balletjes’ is geschikt voor kinderen tussen 3 en 12 jaar.

Waar? GO! Basisschool De Schorre, Jan Van Droogenbroeckstraat 49 , 2890 Sint-Amands

Wanneer? Vrijdag 4 november 2022 van 14.30 tot 16 uur

Mol: Technopolis on tour

Tijdens de herfstvakantie trekt Technopolis rond door Vlaanderen en het wetenschapsmuseum op kindermaat houdt daarbij ook halt in Mol. In Zaal ‘t Getouw gaan drie voorstellingen door op maandag 31 oktober. Om 10 uur is er de show ‘Speel met lucht’, die de nieuwsgierigheid van de allerkleinsten zeker zal aanwakkeren. Om 13 uur beleven kinderen tussen 6 en 8 jaar de wervelende voorstelling ‘Rond Bo(llen)’, compleet met een echt pingpongkanon. Om 15.30 uur start de avontuurlijke show voor kinderen tussen 9 en 11 jaar.

Waar? Zaal ‘t Getouw, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol

Wanneer? Maandag 31 oktober 2022 om 10 uur, 13 uur en 15.30 uur

