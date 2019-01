Ongeval na epilepsieaanval Redactie

02 januari 2019

06u50 0

Op de A12 in Ekeren, in de richting van Nederland, gebeurde er een ongeval nadat de bestuurder een epilepsieaanval had gekregen. Daardoor slipte zijn voertuig en belandde hij tegen de vangrail. De bestuurder kon zelf nog uit zijn voertuig stappen, maar is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval waren er twee rijstroken versperd.