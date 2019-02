Zonnebloemstraat afgesloten tot en met 22 februari Wouter Demuynck

18 februari 2019

Van 18 tot en met 22 februari voert een aannemer werken uit in Zonnebloemstraat. De straat wordt ter hoogte van het kruispunt met Beilen afgesloten voor alle verkeer. Bewoners en bezoekers van het nabijgelegen voetbalterrein worden omgeleid via Hoefijzer. Bewoners krijgen een brief in de bus.