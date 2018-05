Zon, bier en plezier op 19de editie Gladiolen 22 mei 2018

02u30 0 Olen De 19de editie van Gladiolen Festival zit er weer op. Ook deze keer verliep die zonder problemen én met veel volk. De kaarten voor het festival waren al na twee dagen uitverkocht en dus zakten dit weekend 15.000 man af naar het kleine Onze-Lieve-Vrouw Olen.

Op vrijdag zweepten Kraantje Pappie, School is Cool, Intergalactic Lovers en Millionaire het publiek op in een bomvolle tent. Op zaterdag liepen dan weer de Olense straten vol op Boekel Boulevard waar straatanimatie voor kinderen centraal stond. Nieuw dit jaar was de Buggy Wonderland, waar de allerkleinsten konden vertoeven terwijl de ouders genoten van een fris pintje.





's Avonds pakte de organisatie uit met weer een wervelende affiche met The Lighthouse, Gers Pardoel, Absynthe Minded, Bart Peeters (met zelfs een gastoptreden van Natalia) en Les Truttes. Kristof Geens, een van de organisatoren van het festival, blikt enorm tevreden terug op deze 19de editie. "Het was weer een geslaagd weekend, de politie had weinig tot niets om handen en onze festivalweide was twee dagen lang helemaal gevuld met een enthousiast publiek."





Maar liefst 1300 vrijwilligers hielpen mee om er weer een geweldig festival van te maken, zij waren nog tot gisterennamiddag in de weer om de festivalweide weer helemaal proper te maken. Op naar de 20ste editie van Gladiolen! (MVBO)