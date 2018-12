Zet 2019 sportief in met winterwandeling Wouter Demuynck

28 december 2018

Op zondag 6 januari kan je gaan winterwandelen in Sint-Jozef-Olen. Je vertrekt om 14 uur in stijl in de tuin van het sociaal huis (Lichtaartseweg 9). Via de Leemanslaan, met zijn statische herenhuizen, duik je even de natuur in om dan terug in de Olense Cité te belanden. Een van de blikvangers van deze wandeling is zeker het kunstproject Glamuur, de artistieke beschildering van een deel van de gekende grijze ‘stichel’ van Umicore. En bij een wandeling door St.-Jozef-Olen mag uiteraard het prachtig natuurreservaat het Olens Broek niet ontbreken. De afstand van de wandeling bedraagt 8,2 km. Deelnemen kost 2 euro, voor kinderen tot 12 jaar is het gratis. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Deze wandeling is er eentje uit de reeks van de elf winterwandelingen van Kempens Karakter. Kijk op www.kempenskarakter.be voor het volledige programma. Neem je deel aan minstens vijf wandelingen, dan maak je bovendien kans op een van de twaalf manden boordevol streekproducten. De stempelkaart is verkrijgbaar bij de start van deze wandeling.