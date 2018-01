Zet 2018 in met gezonde winterwandeling 02u37 0

Op zondag 7 januari om 14 uur kan je een mooie wandeling maken in Olen-Centrum. Je start op het dorpsplein. Al wandelend passeer je de oude Buulmolen die nog regelmatig zijn wieken laat draaien. Via het natuurdomein Teunenberg ga je over de vroegere spoorlijn en door de bossen weer richting dorpsplein. Deelnemen kost 2 euro, voor kinderen tot 12 jaar is het gratis. Vooraf inschrijven is niet nodig.





Deze wandeling is een onderdeel van de elf winterwandelingen van Kempens Karakter. De volledige reeks is gebundeld in een handige brochure die je gratis kan verkrijgen via Kempens Karakter of bij Vrije Tijd. Als je bovendien aan vijf wandelingen deelneemt, maak je kans op een mand boordevol streekproducten. Vraag je stempelkaart aan de start van je wandeling. (WDH)