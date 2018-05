Zestal in cel voor grote cannabisplantage aan Turfputten 19 mei 2018

De politie heeft zes mensen opgepakt voor de uitbating van drie cannabisplantages. Eén van de plantages bevond zich in een bedrijfshal in Olen.





De cannabisplantage in Olen bevond zich aan Turfputten, en was met 8.000 à 10.000 één van de grootste plantages die de voorbije jaren zijn ontdekt in de Kempen. De plantage werd in november vorig jaar bij toeval ontdekt na een brand in de technische installatie. Van de uitbaters van de plantage was er op dat moment nog geen spoor. "Door observaties en telefonieonderzoek kwamen we verschillende verdachten op het spoor. Intussen zijn ook nog twee andere plantages opgedoekt. De opgepakte personen worden allen verdacht van het opzetten van cannabisplantages en lidmaatschap van een criminele organisatie", klinkt het bij het parket in Turnhout. Een vrouw (31) uit Oud-Turnhout, een man (35) uit Westerlo, een man (61) uit Turnhout, en twee mannen van 36 en 65 jaar uit Oud-Turnhout verschenen vrijdag voor de raadkamer en blijven aangehouden. Een zesde verdachte, een 37-jarige man uit Olen, verschijnt pas volgende week voor de raadkamer. (JVN)