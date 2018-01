Yannick (18) mikt op titel 'Beste jonge kok' LEERLING VERTREKT VRIJDAG NAAR INDIA VOOR WEDSTRIJD WOUTER DEMUYNCK

23 januari 2018

02u36 0 Olen Voor Yannick Haast (18) uit Olen breken spannende tijden aan. Op vrijdag 26 januari vertrekt hij naar India voor de Young Chef Olympiad, de belangrijkste wedstrijd ter wereld voor leerling-koks. De student van hotelschool Sint-Jozef Geel werd gekozen voor zijn ervaring. Zo werkt hij in het weekend bij restaurant Colette (1 Michelinster) als hulpkok én heeft hij een stageplaats te pakken bij Hof van Cleve (3 sterren).

Het is de allereerste keer dat België een leerling naar de Young Chef Olympiad stuurt. De wedstrijd wordt georganiseerd door het Internationaal Instituut van Hotelmanagement, gevestigd in miljoenenstad Calcutta. Daarom vindt de wedstrijd steeds in India plaats. Dat Yannick België mag vertegenwoordigen, heeft hij te danken aan zijn ervaring en aan zijn school. "Sint-Jozef Geel heeft heel goede internationale contacten. Uiteindelijk kozen ze mij uit voor die wedstrijd", vertelt Yannick trots.





Youngster

"De wedstrijd is voor leerlingen van 18 tot 21 jaar, dus ik had net de minimumleeftijd. Ik werk nu al in het weekend bij restaurant Colette in Westerlo, als hulpkok bij chef Thijs Vervloet. Daarvoor heb ik ook bij Hotel Geerts in Westerlo en bij brasserie Pot Au Feu in Olen gewerkt. Van Vervloet heb ik echt heel veel geleerd. Hij heeft ook een stageplaats bij Hof van Cleve geregeld. Vanaf begin maart ga ik daar aan de slag."





Limoen en chili

De Young Chef Olympiad vindt plaats van 28 januari tot en met 2 februari. Yannick zal het opnemen tegen een vijftig leerling-chefs uit de hele wereld. Wil hij bij de tien finalisten geraken, moet hij eerst twee rondes doorspartelen. "In de eerste worden de ingrediënten en bereidingswijze aan ons opgelegd. Iedereen maakt dus identiek hetzelfde gerecht. In die ronde staan de Franse klassiekers centraal. In de tweede ronde koken we een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Wat die ronde moeilijker maakt, is dat het voorgerecht veganistisch moet zijn en het hoofd- en nagerecht vegetarisch. Ik wil een speciale wok maken, met verfrissende limoen en onder meer chili."





10.000 euro

Yannick staat er gelukkig niet alleen voor. Tijdens zijn reis naar India zal hij vergezeld worden door Mathias Van Soom (24), zijn praktijkleerkracht op de hotelschool. Al sinds begin december is het duo druk in de weer om de wedstrijd optimaal voor te bereiden. "Zo hebben we ook al een idee voor de finale. Daarin moet ik met opgelegde ingrediënten een hoofdgerecht en dessert koken. Voor het hoofdgerecht moet je een kip helemaal uitbenen en een aardappelbereiding maken. Ik ben van plan een kleine terrine te maken van de kippenborst, om die daarna te bakken zodat het vlees krokant wordt."





Wie de wedstrijd wint, ontvangt 10.000 euro, een bedrag dat naar de school gaat. "Natuurlijk doe je mee om te winnen, maar ik zou niet teleurgesteld zijn als dat niet gebeurt. Een goede leerschool wordt het sowieso."