Wordt kerk O.L.V. Olen het nieuwe gemeentehuis? 27 maart 2018

De gemeente Olen heeft plannen met de kerk van Onze-Lieve-Vrouw Olen, het idee is er om van de binnenkort ontwijde kerk een nieuw gemeentehuis te maken. Het huidige gemeentehuis bevindt zich nu in het centrum van Olen maar het pand is vervallen en onder andere de verwarming en de elektriciteit zijn aan vernieuwing toe. De verschillende diensten bevinden zich ook verspreid over de deelgemeenten en daar wil de gemeente verandering in brengen. "We kunnen in de kerk alle diensten samenbrengen en eventueel een ruimte bieden voor recepties", zegt burgemeester Seppe Bouquillon. "Zo kan de burger vrij binnen en buiten en kunnen we de kosten van de post ook drukken, dan moet die maar op één plaats meer zijn." Of de kerk effectief het nieuwe gemeentehuis wordt, beslist de gemeente in de maand mei. (MVBO)