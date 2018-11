Winnaars 30ste editie van Olense Kartoenale in de bloemetjes gezet Wouter Demuynck

14 november 2018

17u36 0

De afgelopen maanden konden mensen uit de hele wereld cartoons insturen passend bij het hoofdthema van de verjaardagseditie van de Olense cartoonwedstrijd Kartoenale: ‘veiligheid op het werk’. Het thema van de prijs van Amnesty International was dit jaar ‘recht op waardig werk’. Met deze thematiek pleitte de organisatie voor onder andere de vrije keuze in arbeid, gelijk loon voor gelijk werk en een rechtvaardige en voldoende vergoeding. Uiteindelijk waren er 1.281 inzendingen van 394 cartoonisten uit 55 verschillende landen.

Bij de volwassenen ging de Nederlandse Anneke van Steijn met de eerste prijs aan de haal, gevolgd door de Belg Stefaan Provijn, de Italiaan Marco De Angelis en de Braziliaan Ronaldo Dias. In de categorie ‘jeugd’ was de cartoon van Kani Piriani uit Iran de beste buitenlandse inzending, Sien Baelus uit Geel won de beste Belgische inzending. De prijs van Amnesty International ging ten slotte naar Carlos David Fuentes uit Cuba.

De tentoonstelling van deze editie van de Olense Kartoenale is nog tot en met 31 december te bekijken in de raadzaal tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Ook kan je nog tot en met 31 december in de polyvalente zaal van de bibliotheek terecht voor de overzichtstentoonstelling van 30 jaar Kartoenale. De winnende cartoons en vele andere inzendingen zijn ook gebundeld in een kleurencatalogus. Dit verzamelalbum is te koop voor 12 euro aan het onthaal van het gemeentehuis en bij Vrije Tijd in het sociaal huis.