Werken nutsleidingen in Watertorenstraat starten op 4 maart Kristof Baelus

26 februari 2019

17u35 0 Olen Vanaf 4 maart voert een aannemer werken uit aan de nutsleidingen in Watertorenstraat, het stuk tussen de kruispunten met Zavelheide en Schippersweg.

Tijdens deze werken is er enkelrichtingsverkeer van Herentals naar Sint-Jozef-Olen. Wil je richting Herentals, dan volg je de omleiding via Lichtaartseweg, Olensteenweg en Herentalsesteenweg. Fietsers volgen de omleiding via Zavelheide, deze route is niet verhard of verlicht. Fiets je graag op een verlichte route, dan kan je via Heibloem en De Bleek fietsen.