Werken in Punt-Velveken vanaf 30 juli 24 juli 2018

Vanaf maandag 30 juli voert de aannemer rioleringswerken uit in zone 1 (Punt-Velveken). Er wordt ook een fietspad aangelegd. Door deze werken geldt er tot begin oktober eenrichtingsverkeer in deze zone. Van begin oktober tot begin december wordt zone 1 volledig afgesloten voor al het verkeer voor het structureel onderhoud van de weg.





Vanaf maandag 30 juli zal ook gestart worden met de werken in Lammerdries-Winkelstraat. Dit stuk, alsook de bocht aan Decatlon Olen, wordt tijdens de werken volledig afgesloten. De werken duren een viertal weken, maar aangezien de bocht aan Decatlon in beton wordt uitgevoerd moeten er nog enkele weken uithardingstijd bijgeteld worden. Dat betekent dat de werken in totaal vermoedelijk 10 weken zullen duren. Gedurende deze fase blijft de Tweemolenstraat bruikbaar. Het shoppingpark blijft langs twee kanten bereikbaar. (WDH)