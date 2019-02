Werken Bulestraat met enkele dagen verlengd Wouter Demuynck

15 februari 2019

15u19 0 Olen De nutswerken ter hoogte van de Bulestraat zullen enkele dagen langer duren. De werken blijken complexer te zijn dan oorspronkelijk gedacht.

De Bulestraat wordt ten laatste op vrijdagavond 22 februari opengesteld voor alle verkeer. Tot dan kan je de Bulestraat niet in- en uitrijden vanaf gewestweg N152. Vanaf de Industrielaan blijft de Bulestraat nog even enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Doorgaand verkeer volgt daarom nog steeds een omleiding via de Industrielaan om de gewestweg te bereiken. De inritten van de plaatselijke handelszaken zijn bereikbaar vanaf de kant van Het Bremmeken.

Voor fietsers geldt een omleiding langs Het Bremmeken en Ven in de ene richting en het Schoolpaddeke en Drogebroodstraat in de andere richting.