Weer inbraak bij Easy M 27 maart 2018

Onbekenden hebben zondagnacht opnieuw ingebroken bij Easy M aan de Lammerdries in Olen. Vorige week kreeg de zaak ook al inbrekers over de vloer. Toen werd een glazen toegangsdeur verbrijzeld. Het alarm met rookkanon trad in werking, maar toch namen de daders toen een aantal smartphones en laptops mee. Zondagnacht haalden de daders een paneel uit de toegangsdeur en forceerden ze ook een deur naar het magazijn, maar uiteindelijk zijn ze zonder buit weer vertrokken. (VTT)