Weedplantage met 1.500 planten ontdekt 02u36 0

In Olen, op het industrieterrein Lammerdries, werd zondag een cannabisplantage van 1.500 planten ontdekt door de politie. Tijdens de nacht van zaterdag op zondag werd de politie opgeroepen voor een ruzie in een woning. Ter plaatsen roken de agenten een sterke cannabisgeur. Na wat verder onderzoek bleek die te komen uit de loods ernaast. Voorlopig werd nog niemand aangehouden of opgepakt. De loods naast de woning werd verhuurd. Tegen de bewoners van het huis, waarvoor de politie in eerste instantie naar daar werd geroepen, zijn geen bewijzen gevonden. Verder onderzoek zal meer duidelijkheid moeten geven. (TJW)