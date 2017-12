Wagen brandt uit op parking Shopping Park 02u34 0 Foto Vanderveken De brandweer kwam de auto blussen.

Op het parkeerterrein aan het Shopping Park in Olen is gistermiddag een auto volledig uitgebrand. De eigenaars van de wagen waren aan het winkelen toen de auto plots in brand vloog. Gelukkig stond de wagen helemaal achteraan op de parking in een hoek. Er raakten geen andere wagens beschadigd. Op het deel van de parking waar de wagen stond, staat wel een hoogspanningscabine met een ventilatiesysteem. De brandweer heeft netbeheerder Eandis gecontacteerd om de hoogspanningscabine te controleren. De eigenaars van de wagen zijn enorm aangedaan door het voorval, maar komen er gelukkig met de schrik vanaf. (TJW)