Vrijwilligers feesten met massakaraoke en frietjes Kristof Baelus

02 maart 2019

16u36 0 Olen Het jaarlijkse feest van de vrijwilliger pakt dit jaar uit met een massakaraoke waarbij meer dan 1.300 aanwezigen de festiviteiten samen in gang zingen. De deelnemers konden genieten van een ruim aanbod aan drankjes en lekkere frietjes, nadien gaf The Ed Sullivan Quartet XXL het beste van zichzelf.

“Het blijft jaar na jaar verbazen dat zovele vrijwilligers uit de regio op een zaterdagvoormiddag naar hier komen om samen te feesten”, zegt organisator Bart Wynants van beweging.net. “Een veel sterker statement voor de kracht van vrijwilligerswerk ga je deze dagen niet vinden.”

Op het plein in Teunenberg in Olen werd alvast uit volle borst meegezongen en genoten van een lekker frietje. Personen die zich vooraf inschreven konden bij aankomst rekenen op twee gratis drankbonnetjes en een gratis bonnetje voor een friet.

Het feest sluit de week van de vrijwilliger af die dit jaar van 23 februari tot 3 maart wil benadrukken hoeveel duizenden vrijwilligers zich dagelijks belangeloos inzetten voor hun sportvereniging, jeugdbeweging, culturele vereniging of ander goed doel.

“Ik ben al zeker 20 jaar vrijwilliger bij SAMANA Meerhout-centrum”, zegt Maria Geuns. “Het is leuk dat we erkenning krijgen voor wat we doen, daarom komen we hier samen met andere vrijwilligers een voormiddag feesten. Er hangt een goede sfeer, we kunnen zingen en krijgen straks nog een geweldig optreden te zien.”

Als afsluiter konden de meer dan 1.300 vrijwilligers genieten van een optreden van The Ed Sullivant Quartet XXL, een coverband die het beste van de jaren ‘60 weer tot leven brengt.