Vernieuwing wegdek N13 vanaf 2 mei 27 april 2018

Sinds midden 2017 wordt de Geelseweg/Herentalseweg (N13) volledig vernieuwd. Putten, oneffenheden en beschadigingen wegen op het comfort en de veiligheid van automobilisten. De weg wordt helemaal opgebroken en tot op de fundamenten vernieuwd.





Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) investeert ongeveer 2,5 miljoen euro voor een veiligere en comfortabelere gewestweg. Naast een structureel onderhoud van de gewestweg en enkele zijstraten komt er onder meer een gescheiden riolering, een nieuwe waterleiding en worden de fietspaden tussen Herentals en Geel volledig vernieuwd.





Vanaf woensdag 2 mei start AWV met het structureel onderhoud van het wegdek. De werken beginnen op het stuk Geelseweg tussen de kruispunten met Gerheiden en Neerbuul (zone 4). Vanaf maandag 14 mei is ook het wegdek tussen de kruispunten met Neerbuul en Lammerdries (zone 3) aan de beurt. De werken duren vermoedelijk tot eind juni.





Tijdens deze periode is de N13 ter hoogte van zone 3 en 4 volledig afgesloten en wordt het verkeer omgeleid via de E313 of via Industrielaan en Nijverheidsstraat. (WDH)