Unieke nachtvaarten tijdens ballonmeeting 14 juli 2018

02u43 0 Olen Icarus, de Olense ballonclub vzw, organiseert volgend weekend de tweejaarlijkse ballonmeeting op het terrein van Weeën-Lokert.

Gedurende drie dagen zullen er weer een 30-tal luchtballons in alle maten en vormen opstijgen. Het Olens konijntje, maar ook een baby, een neushoorn en een Russisch poppetje zijn aanwezig. Voor het eerst is er ook een kubb-toernooi en een behendigheidswedstrijd voor honden. Daarnaast is er nog tal van randanimatie: kermis, een clown, vliegers, modelballons en optredens.





Zaterdagavond, na zonsondergang, is er de traditionele Candle Light. "Een prachtig schouwspel van luchtballonnen in het donker die spelen met hun vlammen op de tonen van de muziek", klinkt het bij de organisatie. "Aansluitend maken twee luchtballonnen zich klaar om op te stijgen voor een nachtvaart - uniek in België." Aangezien je in het donker niet kan landen, zal de ballon dus in de lucht blijven tot de zon weer opkomt. Slecht weer of te veel wind kunnen wel nog roet in het eten gooien. Zowel op vrijdag, zaterdag als zondag kan je meevaren. Inschrijven kan via www.ballonclubicarus.be. Per persoon betaal je 125 euro. (WDH)