Twee dagen geen doorgang op Lichtaartseweg Wouter Demuynck

11 april 2019

11u07 0 Olen De verkeerslichten op de Lichtaartseweg ter hoogte van ontmoetingscentrum De Vrede en de kerk worden over enkele maanden vernieuwd. Om voorbereidende werken te kunnen uitvoeren, wordt de Lichtaartseweg op maandag 15 en dinsdag 16 april afgesloten tussen de Bankloopstraat en de Meirenstraat.

Het kruispunt wordt onder meer uitgerust met een strafroodsysteem (te snel rijden = rood licht). Ter voorbereiding moet er een wachtbuis gestoken worden onder de rijweg.

Ben je woonachtig langs de Lichtaartseweg tussen de Meirenstraat en ontmoetingscentrum De Vrede, dan rijd je via het kruispunt Meirenstraat/Lichtaartseweg naar je woning en verlaat je via deze kant ook de werfzone. Omrijden doe je via de Waterstraat/Grensstraat/Bankloopstraat.